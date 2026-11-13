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Roma, occupazione all’Einstein-Bachelet: studenti disabili bloccati all’ingresso

L'accusa del deputato Rossano Sasso (Futuro Nazionale). Annunciata un'interrogazione ai ministri Piantedosi e Valditara

di Mauro Trieste - 13 Novembre 2026

Un’occupazione scolastica sfociata in un episodio che solleva interrogativi sul diritto all’inclusione e alla frequenza scolastica. All’IIS Einstein-Bachelet di Roma, occupato da lunedì, un gruppo di studenti incappucciati avrebbe impedito l’ingresso agli alunni con disabilità, bloccando anche il pulmino a loro riservato. Una situazione che ha costretto le famiglie a intervenire. Un padre, inoltre, dopo essere stato avvicinato con atteggiamento minaccioso, ha presentato denuncia in questura. A denunciare pubblicamente l’accaduto è il deputato di Futuro Nazionale Rossano Sasso, capogruppo in commissione Scienza, Cultura e Istruzione, che ha definito l’episodio “un atto delinquenziale” e “abominevole”, chiedendo che i responsabili vengano identificati e puniti.

Interrogazione parlamentare e richiesta di intervento

Sasso ha annunciato un’interrogazione parlamentare ai ministri dell’Interno, Matteo Piantedosi, e dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. Al primo chiederà di intervenire per “sgomberare la scuola” e ripristinare l’ordine. Al secondo di verificare se l’istituto abbia adottato tutte le misure previste in caso di occupazione. “Nessuna tolleranza”, è la posizione del parlamentare, che sollecita anche il dirigente scolastico a chiarire se siano state tempestivamente informate le autorità. Nel suo intervento, Sasso ha infine rivolto un appello al governo Meloni affinché intervenga per ripristinare “il diritto e la legalità”.

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