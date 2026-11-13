Economia

Manovra, cambia il Superbonus? Abi: “Vediamo”

Lo spalmacrediti non piace nemmeno ai costruttori: "Giorgetti ci ha detto che sono al lavoro"

di Maria Graziosi - 13 Novembre 2026

Cambia il Superbonus in Manovra? Il clima non sembra essersi disteso tra l’Abi e il governo e dall’incontro di quest’oggi, il direttore generale dell’associazione delle banche italiane, Elio Rottigni, non avrebbe ottenuto informazioni né rassicurazioni ulteriori. “Abbiamo ricevuto le indicazioni che hanno ricevuto tutti: una posizione ovviamente chiara da parte del governo su alcune richieste”, ha spiegato Rottigni. Che una qualcerta apertura l’ha registrata proprio sullo Spalmacrediti.

Manovra: Superbonus? “Vediamo”

Una sola parola ha utilizzato Rottigni quando gli hanno chiesto di conoscere se ci saranno novità sul Superbonus in Manovra. “Vediamo”. Laconico, poi, il commento su come sia andata la riunione e se ne tornasse in Abi soddisfatto. “Io ascolto”. Insomma, il clima tra governo e banche rimane teso. Ma sul Superbonus qualche novità, forse, è emersa. E a darne conto, con maggiore ampiezza, è stata l’Ance che pure stamattina aveva messo il tema sul tavolo del confronto.

“Governo al lavoro”

Il dg Ance Romain Bocognani lo ha detto all’uscita dall’appuntamento di Palazzo Chigi. “Abbiamo detto che crea una difficoltà di liquidità alle imprese. Siamo consapevoli della necessità di una sostenibilità dei conti pubblici”. Con questa premessa, la possibilità di interventi in manovra sul Superbonus. “Il governo ha detto che è al lavoro, auspichiamo ci sia una soluzione per le imprese serie che continuano a lavorare e hanno tanti dipendenti, che si possano compensare questi crediti già dal 2027. Giorgetti ha detto che sono al lavoro su questo tema, molto importante”.

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