Cronaca

Roma, finto ordigno davanti all’Itis Fermi, denunciato un ex studente di 22 anni

di Priscilla Rucco - 13 Novembre 2026

Una batteria portatile, un’antenna da automobile e qualche giro di nastro adesivo nero. Questo il materiale con cui un giovane di 22 anni, ex allievo dell’Istituto tecnico industriale Enrico Fermi di via Trionfale, a Roma, ha confezionato nella serata di giovedì 12 novembre un ordigno fasullo, fissandolo a una cabina elettrica accanto alla scuola. Gli artificieri della Polizia hanno accertato che il congegno non conteneva esplosivo. Il ragazzo – rintracciato poco dopo – ha ammesso le proprie responsabilità davanti agli investigatori della Digos.

Finto ordigno: l’allarme della guardia giurata

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane ha agito con il viso nascosto. I suoi movimenti attorno alla cabina, però, non sono passati inosservati. Una guardia giurata lo ha notato e ha dato l’allarme. In breve tempo in via Trionfale sono arrivate le volanti, gli agenti della Digos e gli artificieri, insieme a un’ambulanza inviata a scopo precauzionale. Gli specialisti hanno messo in sicurezza l’area e verificato la natura dell’oggetto. Stando a quanto riferito da alcune fonti, il ventiduenne sarebbe stato raggiunto nella vicina stazione di Monte Mario: con sé aveva del nastro adesivo compatibile con quello usato per assemblare il falso ordigno.

Le sigle nelle lettere

Accanto al congegno gli agenti hanno trovato un foglio firmato con un nome di fantasia, “Luca Neri”. Il testo, dai toni apertamente intimidatori, annunciava la presenza di esplosivo in dieci aule dell’istituto, minacciava di morte studenti e personale e indicava perfino un numero di telefono per un’ipotetica trattativa. Non mancava una provocazione rivolta agli artificieri, invitati a non tentare di neutralizzare il dispositivo con i disturbatori di frequenza, i cosiddetti jammer. Nel messaggio comparivano inoltre riferimenti a un collettivo chiamato Central Hazard Agency e alle sigle 764 e Nlm, reti attive sul web note per l’esaltazione della violenza, che alcune ricostruzioni collocano nell’area dell’estremismo di destra. Per chiarire se esistano contatti reali con questi ambienti, gli investigatori hanno sequestrato anche del materiale informatico.

Il movente? Vecchi rancori

Negli uffici della Digos il ragazzo ha spiegato di aver agito per i rapporti difficili vissuti con l’ambiente scolastico negli anni in cui frequentava il Fermi, parlando di torti che riteneva di aver subito. Una versione che dovrà essere verificata: resta da capire se il richiamo a gruppi estremisti fosse soltanto un modo per amplificare l’eco del gesto. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per procurato allarme.

Le mail minatorie

L’episodio arriva in un momento di forte tensione per le scuole italiane. Mercoledì 11 novembre una mail minatoria firmata “Mikhail Andropov” ha raggiunto circa seimila istituti in tutto il Paese, secondo il ministero dell’Istruzione e del Merito, oltre settecento tra Roma e provincia. Il giorno seguente una nuova ondata, con lo stesso pseudonimo, ha toccato quasi 3.800 scuole: il governo ha raccomandato di non sgomberare gli edifici in assenza di riscontri concreti e le evacuazioni sono state 77.

Il messaggio, partito anche da caselle di posta violate, è arrivato perfino al Tribunale di sorveglianza della Capitale. Sulle minacce indagano i pm dell’antiterrorismo della Procura di Roma, che ipotizzano procurato allarme e minacce aggravate. Per valutare le contromisure, nel pomeriggio di giovedì è stato convocato il Cisr tecnico, l’organismo interministeriale che si occupa della sicurezza della Repubblica. Già il 2 novembre un testo analogo aveva colpito 271 istituti, otto dei quali romani, e il 19 ottobre circa un centinaio di scuole. Al momento, tuttavia, non risulta alcun legame tra quelle comunicazioni e il gesto del ventiduenne.

Nella stessa notte un altro allarme è scattato anche a Genova, dove un passante ha segnalato due bombole di protossido d’azoto abbandonate davanti a una primaria di Sampierdarena: anche lì, fortunatamente, nessun pericolo concreto.

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