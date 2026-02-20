Italpress Notizie Spettacoli

E’ morto a 53 l’attore Eric Dane, il “dottor Sloan” di Grey’s Anatomy

di Italpress - 20 Febbraio 2026

ROMA (ITALPRESS) – E’ morto, all’età di 53 anni, Eric William Dane, noto per i ruoli di Jason Dean in Streghe, del Dr. Mark Sloan in Grey’s Anatomy e dell’ammiraglio della Marina Militare Statunitense Tom Chandler in The Last Ship. Debuttò nel 1991 in un episodio di Bayside School, in seguito alternò apparizioni in alcuni film tv a piccole parti in serie TV. Dal 2003 al 2004, per due stagioni, interpretò Jason Dean in Streghe; inoltre prese parte ai film Feast, Alla deriva – Adrift e X-Men – Conflitto finale, nel quale impersonò Jamie Madrox detto anche Uomo Multiplo.

Nel 2006 apparve come guest star in Grey’s Anatomy, interpretando il Dr. Mark Sloan, soprannominato “Dottor Bollore”. Nel 2008 recitò al fianco di Owen Wilson e Jennifer Aniston nel film commedia Io & Marley. Nel 2009 fece parte del nutrito cast del film Appuntamento con l’amore (a fianco del suo già collega Patrick Dempsey), diretto da Garry Marshall. Dal 2014 fino al 2018 fu il protagonista della serie d’azione The Last Ship nel ruolo del comandante della Marina Militare Tom Chandler. Nell’aprile del 2025 l’attore rivelò in un’intervista di essere affetto da SLA.

– foto IPA Agency –

