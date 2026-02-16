Italpress Notizie Spettacoli

È morto a 95 anni l’attore Robert Duvall, vinse un Oscar e recitò ne “Il Padrino”

di Italpress - 16 Febbraio 2026

MILANO (ITALPRESS) – È morto l’attore Robert Duvall, aveva 95 anni. Vinse un Oscar per “Tender Mercies” e recitò anche in “Il Padrino” ed “Apocalypse Now”. La notizia è stata annunciata dalla moglie, Luciana attraverso un messaggio condiviso sui social, in cui ha confermato che l’attore si è spento serenamente nella sua casa, circondato dall’affetto dei suoi cari.

“Ieri abbiamo detto addio al mio amato marito, caro amico e uno dei più grandi attori del nostro tempo. Bob si è spento serenamente a casa, circondato da amore e conforto”, ha scritto Luciana. “Per il mondo era un attore premio Oscar, un regista, un narratore. Per me era semplicemente tutto. La sua passione per il mestiere era pari solo al suo profondo amore per i personaggi, per un grande pasto e per il piacere della conversazione. In ognuno dei suoi ruoli Bob ha dato tutto ai suoi personaggi e alla verità dello spirito umano che rappresentavano. Così facendo, lascia qualcosa di duraturo e indimenticabile a tutti noi” ha scritto ancora la moglie.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).