E Vendola accoglie Meloni in Puglia: “Coreografa di propaganda”

L'ex governatore incalza la premier: "Perché non ha bloccato armi a Israele?"

di Pietro Pertosa - 10 Novembre 2025

Giorgia Meloni si prepara a sbarcare in Puglia, ad accoglierla un insolitamente battagliero Nichi Vendola. L’ex governatore pugliese, che prova a ritornare in consiglio regionale nelle liste di Avs, ha lanciato una, anzi tre, domande alla premier. E lo ha fatto bollandola, fedele al suo stile, come “la più grande coreografa di propaganda della storia italiana”. Un’accusa pesante corredata da tre domande a cui Vendola chiede di ottenere risposta.

Vendola contro Meloni

Il candidato di Alleanza Verdi e Sinistra ha scritto il suo “biglietto” alla premier. Secondo Vendola, Meloni ha da far chiarezza su alcuni punti decisivi nel dibattito politico, ovviamente nazionale non solo pugliese. Anzi, l’ultima questione si propone di avere respiro internazionale. “Possiamo dire che finanziare la sanità secondo il criterio della spesa storica, come proposto nella legge di bilancio voglia dire dare più soldi alle Regioni che ne hanno avuti di più, quelle del nord, e meno soldi a quelle che ne hanno avuti di meno, quelle del sud?”, ha chiesto l’ex governatore pugliese mettendo sul piatto la prima domanda, sui Lep e l’autonomia differenziata: “Senza tentare di colmare il divario. Possiamo dire che state attuando una autonomia differenziata mascherata?”

I dubbi dell’ex capo di Sel

Vendola non molla e incalza Meloni: “Possiamo dire che accompagnare i piccoli comuni in un percorso di spopolamento irreversibile, come scritto dal Governo nel Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne 2021-2027, voglia dire condannare allo spopolamento i nostri paesi?”. Abbandonato il tema dei territori, l’ex presidente della Regione Puglia incalza sull’economia: “La premier sta scegliendo di non fare nulla per fermare questa emorragia che è la fuga di cervelli, che divide famiglie e ammazza l’economia?”. Infine, l’ultima e immancabile domanda Vendola la pone a Meloni sulla vicenda Gaza: “Noi la ringraziamo per le continue rassicurazioni su quanti bambini palestinesi vengono curati nei nostri ospedali, ma perché non avete bloccato la compravendita di armi e tecnologie militari con Israele, che stermina civili e bambini?”.