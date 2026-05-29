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Ebola, negativo il test della dottoressa rientrata dal Congo

di Italpress - 29 Maggio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Nella nottata di ieri è rientrata dalla Repubblica Democratica del Congo la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere che era entrata in contatto con pazienti risultati positivi all’Ebola. Si tratta di un medico chirurgo che non presenta sintomi, ma che ha comunque autorizzato l’esecuzione del test, che è risultato negativo. Il test è stato effettuato allo Spallanzani di Roma, dove la dottoressa si trova ora per la quarantena. Lo rende noto il ministero della Salute, ricordando che “non c’è allarme Ebola nel nostro Paese”. Il ministero è attivo “sin dal primo momento per tutte le attività di preparazione e sorveglianza e sta proseguendo il monitoraggio dell’evoluzione del quadro epidemiologico in raccordo con i territori e con le autorità sanitarie nazionale e locali”.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).