Economia

Sigarette, doppio rincaro nel 2027: aumenti da gennaio e luglio

I rincari rientrano tra le coperture della Manovra e arrivano sei mesi prima

di Paolo Stefani - 29 Ottobre 2026

La manovra anticipa nel 2027 gli aumenti inizialmente previsto per il 2028. Gli aumenti delle accise rientrano tra le coperture della legge di bilancio: ecco cosa cambia per i fumatori

Doppio aumento in arrivo per le sigarette nel 2027. Il prezzo dei pacchetti è destinato a salire due volte nel corso del prossimo anno, con un primo rincaro a gennaio e un secondo dal primo luglio. La novità emerge dalla manovra approvata dal Consiglio dei ministri, che, secondo quanto si apprende, anticipa di sei mesi l’incremento fiscale inizialmente previsto per il 2028. La misura rientra tra le coperture della legge di bilancio, attraverso le maggiori entrate attese dalla tassazione sui prodotti del tabacco.

Sigarette, due aumenti in un anno

Il nuovo calendario porterà quindi a una revisione dei prezzi in due momenti distinti nel 2027. L’obiettivo è anticipare parte degli effetti fiscali programmati per gli anni successivi, distribuendo gli incrementi nel corso dell’anno anziché concentrarli secondo la precedente scansione temporale.

Per i consumatori, tuttavia, l’entità effettiva del rincaro dipenderà dai listini dei singoli prodotti. Gli aumenti delle accise, infatti, non si traducono necessariamente in una variazione identica per tutte le marche: i prezzi finali possono differire in base alla tipologia di sigarette e alle decisioni delle aziende produttrici.

Il calendario delle accise

La manovra dello scorso anno aveva già introdotto un programma di aumenti progressivi della tassazione sulle sigarette. Le stime contenute nella relazione tecnica indicavano un rincaro medio di circa 25 centesimi a pacchetto nel 2027 e di circa 40 centesimi dal 2028. Il nuovo intervento modifica la tempistica di questi incrementi, anticipando di sei mesi il rialzo previsto per l’anno successivo.

L’intervento si inserisce nel quadro delle misure fiscali utilizzate per finanziare la legge di bilancio. Le accise sui tabacchi rappresentano infatti una fonte di gettito per lo Stato e il loro aggiornamento incide direttamente sul costo sostenuto dai fumatori.

Per conoscere quanto aumenteranno concretamente i singoli pacchetti bisognerà attendere gli aggiornamenti ufficiali dei listini. Il doppio appuntamento del 2027 è invece già delineato: il primo scatto è atteso a gennaio, il secondo dal primo luglio.