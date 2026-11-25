Esteri

Le norme non bastano e le conferenze producono altri documenti

di Mauro Trieste - 25 Novembre 2026

La COP31 si è conclusa come molte conferenze sul clima degli ultimi anni, con grandi dichiarazioni, compromessi fragili e pochi risultati concreti. Le emissioni continuano a crescere, gli obiettivi dell’Accordo di Parigi si allontanano e la diplomazia internazionale mostra tutta la propria difficoltà nel trasformare gli impegni in azioni. Ma sarebbe un errore leggere il fallimento del vertice soltanto come una sconfitta della politica climatica. In realtà, ha certificato qualcosa di più profondo. Il clima non è più il terreno della cooperazione globale. È diventato uno dei principali campi di battaglia della competizione geopolitica.

Transizione energetica e potere

Mentre i negoziatori discutono di decarbonizzazione e fondi per il Sud del mondo, le grandi potenze stanno combattendo una partita diversa, fatta di tecnologie, materie prime critiche, capacità produttiva e controllo delle catene del valore. La transizione energetica è ormai una questione di potere. I numeri raccontano la portata della sfida. Secondo l’UNEP, il G20 è responsabile di circa il 77% delle emissioni globali di gas serra. Il Global Carbon Budget attribuisce alla Cina circa il 32% delle emissioni mondiali di CO₂, agli Stati Uniti il 13% e all’India l’8%. Da sole, Washington e Pechino producono quasi la metà delle emissioni del pianeta.

Eppure limitarsi alla graduatoria degli inquinatori significa osservare soltanto una parte del quadro. La vera domanda non è chi emette di più, ma chi controllerà l’economia della transizione energetica. Da questo punto di vista la Cina parte in vantaggio. Per anni l’Occidente ha guardato a Pechino soprattutto come al principale responsabile dell’aumento delle emissioni globali. Nel frattempo la leadership cinese costruiva la più imponente strategia industriale verde del pianeta. Ha investito nelle miniere, nelle terre rare, nella raffinazione dei materiali strategici, nella produzione di batterie, pannelli solari e veicoli elettrici. Quando molti governi occidentali ragionavano sui target climatici, la Cina costruiva le fabbriche.

Il vantaggio della Cina

I risultati sono evidenti. Secondo l’International Energy Agency, il gigante asiatico controlla oltre l’80% delle principali fasi della filiera del fotovoltaico mondiale e domina gran parte della produzione globale di batterie agli ioni di litio. In numerosi segmenti strategici, dai wafer ai materiali anodici, le quote cinesi raggiungono livelli che sfiorano il monopolio. È qui che si misura l’abilità geopolitica di Pechino.

Il gigante asiatico resta il principale emettitore mondiale di CO₂, ma è anche il più grande produttore delle tecnologie necessarie a ridurla. È contemporaneamente il problema e una parte essenziale della soluzione. Una posizione che nessun’altra potenza può vantare. L’apparente contraddizione è in realtà il cuore della strategia cinese. Per il Dragone la transizione energetica è una politica industriale a tutti gli effetti. Una leva per rafforzare competitività, autonomia strategica e influenza globale. Anche i dati più recenti mostrano come la crescita delle emissioni cinesi stia rallentando grazie all’espansione delle energie rinnovabili e della produzione elettrica a basse emissioni. Parallelamente, il Paese continua a guidare il mercato mondiale delle tecnologie pulite e delle nuove installazioni solari ed eoliche.

La strategia degli Stati Uniti per recuperare terreno

Gli Stati Uniti hanno compreso la portata di questa sfida con anni di ritardo. L’Inflation Reduction Act rappresenta la risposta americana alla supremazia industriale cinese. Formalmente una legge per accelerare la transizione energetica, sostanzialmente un gigantesco piano di politica industriale destinato a riportare sul territorio nazionale produzioni considerate strategiche. La competizione tra Washington e Pechino viene spesso descritta come una guerra commerciale o tecnologica. In realtà è una corsa al controllo dell’economia post-carbonio.

I due contendenti perseguono lo stesso obiettivo con metodi differenti. La Cina utilizza pianificazione, investimenti pubblici e controllo delle filiere. Gli Stati Uniti puntano su innovazione privata, incentivi federali e reindustrializzazione. Il gigante asiatico costruisce capacità produttiva. L’America edifica ecosistemi economici. Ma la meta è identica: conquistare la leadership delle industrie che domineranno il XXI secolo.

L’Ue inanella più norme che risultati

In questo confronto l’Europa appare sempre più marginale. L’Unione Europea dispone del sistema normativo sul clima più avanzato al mondo. Green Deal, mercato delle emissioni e meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere costituiscono un modello osservato anche fuori dai confini europei. Il problema è che le norme non bastano. Bruxelles continua a muoversi tra vincoli di bilancio, procedure complesse e interessi nazionali divergenti. Il Vecchio Continente detta spesso gli standard, ma sempre più raramente impone il ritmo. Il Rapporto Draghi sulla competitività europea ha sintetizzato con chiarezza questo rischio. L’Unione potrebbe trasformarsi nel mercato di sbocco delle tecnologie sviluppate e prodotte altrove. Una potenza normativa circondata da potenze industriali.

La storia insegna che le regole seguono quasi sempre i rapporti di forza, non il contrario. Per questo la domanda decisiva non è chi ridurrà per primo le emissioni. È chi controllerà le tecnologie, le miniere, le terre rare, le fabbriche e le filiere della nuova economia globale. Le conferenze continueranno a sfornare documenti. Le potenze continueranno a produrre potere. E quando la partita della transizione energetica entrerà nella sua fase decisiva, il vincitore non sarà chi avrà scritto gli obiettivi più ambiziosi. Sarà chi avrà messo a punto gli strumenti industriali, finanziari e tecnologici per imporli.