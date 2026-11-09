Attualità

I parchi di divertimento valgono 8 miliardi

Il peso di questi numeri ha spinto il ministero del Turismo ad avviare il percorso per inserirli ufficialmente nell'aggiornamento del Piano Strategico del Turismo

di Daniel Walker - 9 Novembre 2026

Il fatturato dell’evasione: perché i parchi divertimento valgono 8 miliardi di indotto. Non sono un semplice passatempo per famiglie ma una una vera e propria locomotiva economica e turistica per il Paese.

I parchi divertimento italiani

Gli impianti si posizionano ormai come infrastrutture strategiche della filiera del tempo libero. E registrano oltre 21 milioni di visitatori certificati Siae generando 306 milioni di euro dalla sola vendita dei biglietti.

A caratterizzare il comparto è soprattutto la sua straordinaria capacità di stimolare l’economia reale dei territori. L’indotto complessivo raggiunge gli 8 miliardi di euro, alimentando le filiere dell’ospitalità, della ristorazione, dei trasporti e del commercio in oltre 240 Comuni italiani.

Un impatto che in molti territori compete o supera la capacità di attrazione del turismo d’arte tradizionale, trasformando i parchi in vere e proprie destinazioni turistiche primarie.

Questa massa critica sostiene un impatto occupazionale di primissimo piano, con 25mila lavoratori diretti tra fissi e stagionali e oltre 60mila addetti impiegati nell’indotto.

La spinta

La spinta al settore arriva da un preciso trend sociale. Quasi 7 italiani su 10 (69%) dichiarano di voler vivere più esperienze dal vivo in presenza e condivisione.

Per rispondere a questa crescente domanda, il 90% delle aziende ha avviato un piano di investimenti da 500 milioni di euro per il prossimo triennio. Risorse destinate alla creazione di nuove attrazioni, al potenziamento delle infrastrutture e alla digitalizzazione.

L’azione del ministero

Il peso di questi numeri ha spinto il ministero del Turismo ad avviare il percorso per inserire ufficialmente i parchi permanenti nell’aggiornamento del Piano Strategico del Turismo.

Contestualmente, AssoParchi chiede interventi di supporto fiscale, tra cui la riduzione dell’Iva sui biglietti al 5% sul modello adottato in Gran Bretagna. Ciò, per contenere l’impatto dei costi energetici e garantire l’accessibilità delle strutture a un pubblico ampio.

Leggi tutte le news di Economia