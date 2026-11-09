Cultura & Spettacolo

L’intervista a Lucrezia Mangilli: “Amare non significa possedere”

Miss World 2026, la campagna contro la Violenza di Genre

di Angelica Luna - 9 Novembre 2026

Nella foto: la senatrice messicana Amalia García Medina, insieme alla presidente e ai rappresentanti dell’associazione La Stella di Daniele Onlus e alla presidente e ai rappresentanti della fondazione messicana Unidas por un Sueño

Friulana di Udine, Miss Mondo Italia 2024, Lucrezia Mangilli ha rappresentato il Paese a Miss World in Vietnam. Praticante giornalista, collabora con Telefriuli ed è ambassador de “Il mio corpo è un tempio”, campagna sostenuta da La Stella di Daniele, Associazione di promozione sociale presieduta da Laura Rossi, che lancia e sostiene progetti su rispetto e prevenzione della violenza di genere tra i giovani occupandosi anche di inclusività.

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Quale momento del Vietnam non dimenticherà?

“La prova Head to Head. Davanti alle altre concorrenti, ai media e a un pubblico internazionale ognuna ha raccontato la propria storia e il senso che vuole dare alla vita. Ascoltarle mi ha colpita: tante ragazze affrontano fin da bambine difficoltà che noi non immaginiamo. Abbiamo pianto insieme, oltre ogni competizione. Io ho raccontato per la prima volta il mio difficile percorso di salute, trasformato in forza per le altre donne”.

Come nasce il progetto?

“Uscivo da un periodo duro, quando mi hanno proposto di diventare ambassador. Ho sentito subito una connessione con il messaggio: dignità, libertà, rispetto di sé. Siamo stati in Messico con la fondazione Unidas por un Sueño, incontrando istituzioni e studenti, perché il cambiamento nasce dall’educazione. Ora lo porteremo nella mia regione, il Friuli Venezia Giulia”.

Perché la considera uno strumento di prevenzione?

“Perché interviene sulle radici della violenza, prima che si manifesti: molti comportamenti nascono dall’incapacità di gestire rabbia, gelosia, rifiuto. Va insegnato che amare non significa possedere e che la gelosia non è una dimostrazione d’amore. La famiglia è il primo riferimento, poi scuola e società. Negli incontri creiamo dialogo e ascolto con psicologi, fotografia, arte e laboratori, coinvolgendo anche i genitori: l’educazione non si ferma alle porte della scuola”.

Un concorso che osserva il corpo non contraddice il progetto?

“Capisco l’impressione, ma Miss World non premia solo la bellezza, valuta anche preparazione e impegno sociale. Il pilastro è Beauty With a Purpose, la bellezza con uno scopo. Vogliamo superare gli stereotipi che riducono la donna al suo aspetto. Una donna non deve scegliere tra bellezza e intelligenza”.

Che ruolo avrà il giornalismo nel suo percorso?

“Credo nel potere dell’informazione: racconto aziende attente alla parità di genere e all’inclusione. Parallelamente lavoriamo a incontri nelle scuole e nei teatri con istituzioni e Polizia di Stato. Vorrei un percorso educativo continuo e il giornalismo sarà lo strumento per dare voce a chi non riesce a farsi ascoltare”.

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