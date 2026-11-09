Attualità

Trimestrale record per Unicredit: i numeri da Gae Aulenti

Le cifre aggiornate a settembre e i piani di Orcel su Commerzbank

di Giovanni Vasso - 9 Novembre 2026

Un’altra trimestrale da urlo per Unicredit: l’utile netto a settembre si è attestato a 3,3 miliardi di euro, portando il trend annuale di crescita al tasso del 24 per cento annuale. Il dividendo, di fronte a queste cifre, vola verso il raddoppio e si attesta, complessivamente, a quattro miliardi e mezzo di euro. Ma non finisce qui. Perché il rendimento del patrimonio netto, sulla base del Rote, sale di altri quattro punti e raggiunge il 25,5 per cento. Contestualmente, i ricavi aumentano del 12 per cento e il core copre il 90% di tutti gli introiti a fronte di una riduzione dei costi dell’uno per cento.

Trimestrale Unicredit: tutti i numeri

Ma non è finita qui. Già, perché il risultato lordo in miglioramento del 20% e un rapporto costi ricavi del 32,8%, in ripiego di quattro punti percentuali. L’utile per azione registra un rialzo del 27%, il dividendo accantonato per ogni titolo decolla del 21%. Il patrimonio netto tangibile per azione beneficia di un apprezzamento ulteriore del 17%. Insomma, le cose vanno bene a Gae Aulenti e si può, dunque, parlare di altro. Come Commerzbank, per esempio.

I piani su Commerzbank

Dopo i dati della trimestrale, Orcel ha parlato anche dei piani di Unicredit su Commerzbank. “Si aggiunge al nostro attrattivo caso standalone con il rafforzamento della nostra presenza paneuropea unica e l’ulteriore potenziamento della crescita dell’utile per azione e delle distribuzioni per azione, già leader nel settore ad un ruote elevato”. E dunque l’impegno a organizzare la nuova governance dell’istituto tedesco già entro il primo trimestre del prossimo anno, con l’obiettivo di consolidare il ruolo continentale di Gae Aulenti.

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