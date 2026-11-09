Esteri

(E)lezioni americane

di Raffaele Bonanni - 9 Novembre 2026

Leggere le elezioni americane con gli occhiali italiani produce un equivoco. Negli Stati Uniti, il cambiamento verifica i risultati; da noi diventa spesso una bandiera ideologica, utile a contestare senza assumersi responsabilità. Gli americani giudicano chi governa. Non cercano alibi per vecchie parole d’ordine.

È accaduto con Trump. Nel 2016 gli elettori gli affidarono la Casa Bianca, per reagire a un establishment sordo al disagio sociale. Alle elezioni di metà mandato del 2026 gli hanno invece imposto un freno. Non è una conversione collettiva al progressismo identitario. Una democrazia può cambiare giudizio senza cambiare fede politica. Il potere si concede a tempo, non si consegna in proprietà.

Il costo della vita è decisivo. Quando le famiglie americane protestano per le bollette, chiedono energia abbondante, affidabile e meno cara. Non demonizzano ogni fonte. Il nucleare resta nel ventaglio delle soluzioni; l’estrazione di petrolio e gas sul territorio nazionale non è un tabù; i termovalorizzatori non si liquidano con uno slogan. E neppure il fotovoltaico e l’eolico dovrebbero essere ostaggi di veti pregiudiziali. Esistono anche lì opposizioni locali e conflitti ambientali. Ma il criterio del confronto è concreto: costi, sicurezza, disponibilità, impatto. In Italia, invece, c’è chi denuncia l’energia cara e poi combatte una dopo l’altra le infrastrutture necessarie a produrla. Si vuole il beneficio senza accettarne le condizioni.

Non è solo una contraddizione energetica: è una concezione della politica. Si invoca la protezione pubblica, ma si rifiutano investimenti e opere; si domanda crescita, ma si sospetta di chi produce; si pretende autonomia strategica, ma si ostacolano gli strumenti per conquistarla. Così si parla di sovranità aumentando le dipendenze. Gli elettori americani, pur divisi su molte questioni, non hanno votato per abolire il mercato. Hanno chiesto che il mercato non compri le istituzioni.

Trump paga proprio l’incapacità di rispettare questo confine. L’arroganza MAGA, la confusione tra affari familiari e funzione pubblica, i rapporti opachi col potere economico e la familiarità con i colossi tecnologici: tutto alimenta una domanda semplice. Chi decide nell’interesse dei cittadini? A ciò si aggiungono le ambiguità verso i regimi autoritari e il timore che influenze straniere penetrino nelle scelte di Washington. Una potenza può negoziare con chiunque; non vendere la propria libertà di decisione.

Anche la vicenda democratica offre un ammonimento. Nel 2016 l’insistenza sulle identità aveva spesso oscurato salari, sanità, previdenza e condizioni del lavoro. Mentre la retorica woke occupava la scena, rimaneva irrisolto il rapporto tra vertici politici e grande finanza. Nel mondo sindacale dell’AFL-CIO non mancavano perplessità sulle scelte favorevoli agli interessi di banche e assicurazioni. Hillary Clinton fu percepita da molti come espressione di quell’intreccio. Trump seppe sfruttare il malessere; poi ha riprodotto, in forme più vistose, il vizio che prometteva di combattere.

Il voto non autorizza rivincite culturali. Chiede sobrietà, controlli, responsabilità. Trump ha ancora due anni alla Casa Bianca e farebbe bene a riconoscere il limite posto dagli elettori. I democratici, dal canto loro, non confondano il vantaggio ottenuto con una licenza a riproporre gli errori passati. Le assemblee elette dovranno dimostrare che il pluralismo non è paralisi e che il conflitto democratico può produrre decisioni utili.

Per l’Europa questa lezione è ancora più esigente. Non possiamo dipendere dalla protezione americana e rivendicare, nello stesso momento, una sovranità soltanto declamata. Occorre un salto politico: una federazione europea con capacità di difesa, politica estera, sicurezza energetica e forza industriale. Non per allontanarsi dagli Stati Uniti, ma per esserne un alleato libero, credibile e leale. Il modello sociale occidentale si salva con istituzioni forti e un’economia capace di sostenerlo, non con la nostalgia o con i veti.

Chi in Italia festeggia il ridimensionamento di Trump per giustificare populismi, indulgenze verso gli autocrati o ostilità preconcetta all’impresa travisa il messaggio delle urne. L’America non ha chiesto meno Occidente. Ha chiesto che il potere risponda ai cittadini, che il denaro non detti le regole e che le scelte pubbliche superino la prova della realtà. È una lezione scomoda soprattutto per chi pretende di cambiare tutto senza consentire che cambi nulla.

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