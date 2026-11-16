Esteri

Il cedimento della palazzina al 1321 di Flatbush Avenue di Brooklyn accende i riflettori sull’ incuria edilizia

Otto vittime e un cantiere pieno di ombre

di Cinzia Rolli - 16 Novembre 2026

NEW YORK — A quattro giorni dal collasso dell’immobile residenziale e commerciale al 1321 di Flatbush Avenue a Brooklyn, la fase dei soccorsi ha lasciato il posto a quella delle responsabilità giudiziarie. Le squadre dei vigili del fuoco (FDNY) hanno concluso le ricerche dopo circa 24 ore di lavoro in condizioni ad altissimo rischio, confermando un bilancio definitivo e drammatico: otto morti e 18 feriti, tra cui quattro vigili del fuoco e una persona ancora ricoverata in condizioni critiche.

La dinamica dell’incidente

Erano circa le 16:00 di mercoledì 11 novembre quando lo stabile ha ceduto di colpo, lasciando agli occupanti solo pochi istanti per rendersi conto di quanto stava accadendo. L’edificio, una costruzione di tre piani in muratura risalente al 1930, sorgeva proprio a ridosso del cantiere al 2625 di Bedford Avenue, dove si stava scavando una fossa profonda oltre quattro metri al posto di un fabbricato demolito da poco. Venuto meno il sostegno laterale del terreno, le fondamenta dello stabile non hanno retto e l’intera struttura si è accasciata su un fianco, precipitando direttamente dentro lo scavo aperto accanto.

Nei primi istanti dopo il boato, prima ancora che sul posto arrivassero le squadre dei vigili del fuoco e le ambulanze, i primi soccorsi sono partiti proprio da chi si trovava già lì.

Secondo le testimonianze raccolte sul luogo e confermate ufficialmente dal sindaco di New York Zohran Mamdani, diversi operai del cantiere adiacente, appena scampati per miracolo alla caduta dei detriti, non hanno esitato a lanciarsi tra le macerie e la polvere per scavare a mani nude alla ricerca dei sopravvissuti intrappolati. Un intervento immediato e disperato che ha permesso di estrarre diverse persone ancora in vita. Nonostante la rapidità di questa prima catena di aiuti e il successivo intervento dei soccorritori professionisti, per sei delle persone coinvolte non c’è stato nulla da fare e il decesso è stato constatato direttamente sul posto, mentre altre due vittime sono morte poco dopo per la gravità delle ferite riportate durante la corsa verso l’ospedale.

Il profilo delle vittime

Il bilancio definitivo confermato dalle autorità di New York racconta una tragedia che ha colpito al cuore il tessuto sociale di Flatbush. Tra le otto persone che hanno perso la vita sotto le macerie ci sono due cugini di nove e dieci anni che vivevano nello stabile, la cui scomparsa ha profondamente scosso l’intero quartiere. Le altre sei vittime sono tutti giovani uomini di origine straniera, tra i 22 e i 31 anni: alcuni erano inquilini del palazzo, impiegati nel settore delle consegne e della logistica cittadina, mentre altri erano operai arrivati da diversi distretti della metropoli per lavorare proprio negli scavi del cantiere accanto.

L’inchiesta penale

Mentre il Department of Buildings (DOB) e la polizia hanno posto l’intera area sotto sequestro per effettuare i rilievi tecnici, il Procuratore Distrettuale di Brooklyn ha aperto un’inchiesta penale volta a chiarire le esatte responsabilità del cedimento. Gli investigatori stanno verificando se gli scavi nel lotto confinante abbiano compromesso la stabilità delle fondamenta dell’edificio del 1930, passando al setaccio l’operato delle imprese appaltatrici, già finite in passato al centro di reclami e contenziosi legali.

A gettare ulteriori ombre sulla sicurezza del cantiere sono le testimonianze raccolte nel quartiere: diversi residenti hanno raccontato di aver avvertito forti vibrazioni nei giorni precedenti al crollo, e un testimone ha riferito di aver visto alcuni mattoni staccarsi dalla facciata pochi istanti prima del boato. Dagli archivi comunali, infine, è emerso un dato rilevante per l’indagine: i lavori su quel terreno erano già stati sospesi in passato per irregolarità, salvo poi ricevere una nuova autorizzazione a ripartire nei mesi scorsi.

Inoltre il proprietario dell’edificio crollato, Olufemi Falade, è comparso per sei volte nell’ultimo decennio nella “Worst Landlord Watchlist” del Difensore Pubblico di New York City, un registro ufficiale pubblicato annualmente per segnalare i proprietari di immobili che accumulano il maggior numero di violazioni edilizie gravi e denunce per incuria.

Il Dipartimento degli Edifici ha avviato un’indagine per accertare se la negligenza e la documentata carenza di manutenzione abbiano contribuito al tragico crollo.

Osservazioni e conclusioni

Quando un edificio in muratura di quasi un secolo crolla letteralmente dentro uno scavo adiacente, il problema raramente risiede nella sola vetustà dello stabile: il nodo centrale è il rispetto delle opere di messa in sicurezza delle fondamenta e di contenimento del terreno durante i nuovi cantieri.

Il fatto che sul lotto di Bedford Avenue fossero già emerse irregolarità in passato solleva interrogativi sull’efficacia dei controlli municipali dopo il via libera alla ripresa dei lavori.

A New York, dove nuovi cantieri sorgono continuamente a pochi centimetri da palazzine costruite quasi un secolo fa, il confine tra riqualificazione urbana e pericolo pubblico diventa sottilissimo ogni volta che il profitto e la fretta prevalgono sulle regole tecniche di sicurezza.

Spetterà ora alla magistratura stabilire se dietro questa strage ci sia stata soltanto l’imperizia dei costruttori o anche la leggerezza di chi avrebbe dovuto vigilare prima che fosse troppo tardi.

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