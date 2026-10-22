Cultura & Spettacolo

Fiorello ai giovani: “Non aspettate i Governi, rimboccatevi le maniche”

Lo showman a Radio2 difende Marracash e lancia un messaggio alle nuove generazioni: “Chi parte da zero può farcela”

di Redazione - 22 Ottobre 2026

“Non aspettate nessuno. Vi dovete aiutare da soli, rimboccatevi le maniche”. È il messaggio che Fiorello ha rivolto ai giovani nel corso della quarta puntata de La Pennicanza, il programma di Radio2 condotto insieme a Biggio. Prendendo spunto dalle recenti polemiche che hanno coinvolto Marracash, lo showman siciliano ha criticato l’idea secondo cui chi ha raggiunto il successo non avrebbe titolo per esprimere opinioni sulla società. “Sfatiamo questa retorica: se uno ce l’ha fatta partendo da zero non va condannato. Abbiamo lavorato, siamo stati testardi, non siamo stati lì ad aspettare che i Governi ci venissero ad aiutare”, ha affermato, presentando la propria esperienza come esempio di determinazione e invitando i più giovani a credere nelle proprie possibilità.

Tra merito, proteste e satira politica

Il tema delle manifestazioni e delle proteste in Italia ha occupato anche gran parte della puntata. Con il consueto registro ironico, Fiorello ha commentato la polarizzazione del dibattito pubblico: “Come al solito si sono create le fazioni: c’è chi dice ‘La violenza va condannata’ ma ora anche chi dice ‘La violenza va capita’. Perché non una via di mezzo? Tipo: ‘Condannare la violenza, ma cercando di capire?’”. Da lì la satira si è spostata sulle misure di sicurezza e sull’ipotesi di un maggiore impiego dell’esercito. “Ora arriva l’esercito. Sì, ma senza manganelli, manette, armi o taser. Li hanno dotati di cipolle e coltelli”, ha scherzato, immaginando militari impegnati a tagliare cipolle davanti ai manifestanti per farli piangere.

Nel finale non sono mancate altre battute, questa volta dedicate alla cosiddetta “guerra ai piccioni” e al nuovo sistema anti-guano, definito da Fiorello “18mila euro di Imodium per piccioni”. Spazio anche alla televisione, con un riferimento a Tale e Quale Show, dove nella prossima puntata Stefano Meloccaro vestirà i suoi panni. Lo showman ha infine voluto ringraziare Carlo Conti per le parole di apprezzamento ricevute durante il programma.

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