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"California Dreaming" racconta più di 60 anni di musica

di Askanews - 19 Novembre 2026

Milano, 19 nov. (askanews) – Con “California dreamin – Ascesa e declino del sogno (ROCK) americano” (Ulrico Hoepli), Ezio Guaitamacchi racconta una delle stagioni più straordinarie della storia della musica dai Beach Boys agli Eagles fino ad arrivare ai Red Hot Chili Peppers.

“‘California Dreaming’ racconta più di 60 anni di musica californiana ma anche lo spirito di questo stato che è il meno americano degli americani con abitanti che sono i meno americani tra gli americani perché è l’ultima frontiera del mondo occidentale”.

Un viaggio in cui lo scrittore e critico musicale ripercorre le fasi salienti del sogno rock americano, e l’eredità morale e musicale che ha lasciato.

“Il mondo cambia e la California è sempre all’avanguardia ma stavolta in campo tecnologico e non più in campo culturale, artistico o di stile di vita, sono i destini di tutte le forme d’arte”.

Diviso in 22 capitoli, il volume è quasi un “romanzo in musica”.

“Nel libro parlo anche comunque di rap e di musica più contemporanea, derivativa o meno. È arte popolare e riflette quello che succede oggi nel mondo. Se dal ’65 al ’75 è stato quasi un nuovo rinascimento delle arti oggi si può parlare quasi di nuovo medioevo. Però insomma, io dico sempre, che il sogno non muore mai e noi almeno quello, continuare a sognare, non ce lo può togliere nessuno”.