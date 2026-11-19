Economia

Nuovi nati nel 2027: la mappa degli aiuti, dalla gravidanza all’asilo

Che cosa prevedono le misure già in vigore e il DDL di bilancio all'esame della Camera

di Angelica Luna - 19 Novembre 2026

Un figlio nato nel 2027 potrebbe portare con sé, nei suoi primi tre anni, aiuti pubblici per un valore complessivo vicino ai 30 mila euro. Il calcolo mette insieme misure già operative e quelle previste dalla nuova legge di Bilancio, ora in discussione alla Camera e da approvare entro fine dicembre. Una cifra teorica, raggiungibile solo dalle famiglie con redditi più bassi.

Dalla gravidanza al nido

Il sostegno comincia prima della nascita: l’Assegno Unico parte dal settimo mese di gestazione e accompagna i figli fino ai 21 anni, con importi che quest’anno oscillano tra circa 58 e 203,80 euro mensili a seconda dell’Isee. Al momento del parto si aggiungono mille euro una tantum, per chi non supera i 40 mila euro di Isee. Poi arriva il nido, con un contributo che per i nati dal 2024 tocca i 3.600 euro annui.

Che cosa cambia?

La manovra porta a 100 euro al mese, senza tasse, l’aiuto alle lavoratrici con almeno due figli e reddito entro i 40 mila euro, versato fino ai 10 anni del secondogenito o ai 18 del più piccolo per le famiglie numerose. In parallelo, però, termina lo sgravio contributivo per le madri di tre figli con contratto stabile. Aumentano i mesi di congedo parentale retribuiti all’80 per cento, che salgono fino a sei dal terzo figlio. Debutta, inoltre, un piccolo salvadanaio pubblico dove, per ogni nuovo nato lo Stato accantonerà 100 euro l’anno fino alla maggiore età. Chi ha più di tre figli potrà contare anche su un contributo per l’auto a sei-nove posti.

L’Assegno ma non solo

I numeri aiutano a comprendere le ragioni del perché il tema sia così urgente. Nel 2025 in Italia sono nati 355.772 bambini, con una media di 1,14 figli per donna, la più bassa mai registrata. Gli incentivi possono alleggerire i conti, ma la scelta di diventare genitori dipende dalla necessità di un lavoro stabile, una casa adeguata, servizi vicini e orari compatibili con la vita familiare.

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