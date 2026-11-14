Economia

Festival economia sociale, Schlein: “E’ un modo diverso di stare al mondo”

di Redazione - 14 Novembre 2026

(LaPresse) Forlì laboratorio nazionale ed europeo dell’economia sociale. Fino a oggi, sabato 14 novembre, il Festival promosso dalla Fondazione Economia Sociale ETS, costituita da Confcooperative, E-Ius e Fondazione Terzjus. Un sistema da 1,53 milioni di occupati, 400.000 enti e imprese, 4 milioni e 600 mila volontari e oltre l’8% del Pil per tre giornate di confronto che hanno visto alternarsi sul palco istituzioni, ministri, vertici europei e rappresentanti del vasto ecosistema del terzo settore. Tra gli ospiti la segretaria del Pd Elly Schein. “L’economia sociale non è solo un modo diverso di fare economia, è un modo diverso di stare al mondo“, ha sottolineato la leader dem che ha aggiunto: “Se l’economia sociale è davvero l’anticorpo straordinario alle derive delle diseguaglianze, della crisi climatica, dei conflitti, delle nuove povertà, non possiamo scaricarne il costo sulla pelle dei lavoratori dell’economia sociale. Serve un fondo nazionale sulle politiche sociali con una dotazione adeguata”.