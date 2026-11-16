Politica

Meloni: “Lavoro sia sinonimo di dignità e sicurezza”

Ufficializzata la Giornata europea dedicata alle vittime. Si terrà l'8 agosto, data della strage di Marcinelle

di Maria Graziosi - 16 Novembre 2026

Il lavoro sia “sinonimo di dignità, diritti e sicurezza”: lo dice Giorgia Meloni. La premier ha riferito in una nota che l’8 agosto diventerà la giornata europea in memoria delle vittime del lavoro. E no, non si tratta di una data qualsiasi, senza uno specifico significato. Tutt’altro. E’ la data in cui, nel 1956, si registrò la strage di Marcinelle, in Belgio. Nelle cui miniere persero la vita 262 lavoratori, 136 dei quali di nazionalità italiana. Un momento fondante dell’identità e dell’Europa stessa.

Meloni: “Lavoro sinonimo di sicurezza”

La premier Meloni ha detto: “Con l’adozione formale da parte del Consiglio dell’Unione Europea, l’8 agosto diventa oggi la Giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la tutela e la dignità dei lavoratori”. “È la data – ha spiegato la presidente – della tragedia di Marcinelle, dove nel 1956 morirono 262 minatori di diverse nazionalità, 136 dei quali italiani”. E ha ricordato: “. Da venticinque anni, grazie all’indimenticato Ministro Tremaglia, l’Italia ricorda in quel giorno il sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Da oggi questa memoria appartiene a tutti gli europei”.

Una giornata europea

Meloni ha poi aggiunto che “il Parlamento europeo ha promosso a larga maggioranza e che il Governo ha sostenuto con convinzione”. Ed ha quindi spiegato. “Una Giornata per riaffermare, con forza, che il lavoro deve sempre essere sinonimo di dignità, diritti e sicurezza e che in Europa non può esserci spazio per chi sfrutta le persone, le schiavizza e alimenta i traffici illegali di esseri umani per avere manodopera a basso costo e rivedere al ribasso i diritti dei lavoratori”.