Ambiente

Roma città verde? E’ tutta online

Basterà una mappa digitale del cambiamento ecologico a garantire che la natura torni a essere una realtà quotidiana per tutti i quartieri e non solo un'eccezione?

di Giorgio Brescia - 16 Novembre 2026

Roma si scopre più verde: la mappa web del cambiamento ecologico racconta il maxi-intervento a Centocelle e i nuovi parchi sul Tevere. Il nuovo portale cittadino svela la trasformazione ambientale degli ultimi cinque anni.

Roma cambia pelle?

La Capitale scommette sulla sostenibilità urbana. È online la piattaforma Roma Città Verde, il portale curato dal Dipartimento Tutela Ambientale che mappa la rivoluzione ecologica della Capitale. Cinque anni di cantieri dedicati alle ville storiche, alla riforestazione stradale e alla rinaturalizzazione dei fiumi.

Il simbolo di questo riscatto?

A Centocelle un parco di 126 ettari di verde sottratti a decenni di incuria per ricucire la periferia est tra Centocelle, Alessandrino, Torre Spaccata e Don Bosco.

Attraverso i varchi distribuiti su via Casilina, via di Centocelle, viale Palmiro Togliatti e via Papiria, i cittadini accedono a un’area riqualificata.

Gli interventi dhanno rimosso le superfici impermeabili per combattere l’isola di calore estiva e restituire drenaggio al terreno. E integrano piste ciclabili, percorsi pedonali e una delle 14 “zone silenziose” capitoline designate per proteggere dall’inquinamento acustico.

Il piano punta forte anche sull’acqua, riconnettendo la città ai bacini del Tevere e dell’Aniene. Oggi si contano 8 parchi fluviali lungo il Tevere di cui 6 di nuova realizzazione.

Da Ponte Milvio a Tiberis, passando per Foro Italico, Prati di Acqua Acetosa, Lungotevere delle Navi, Marconi, Magliana e Ostia Antica. Un’infrastruttura verde tra biodiversità, sport e patrimonio storico-archeologico.

Sul sito anche due mappe interattive per scovare le aree ludiche per bambini e le stazioni fitness all’aperto realizzate o riqualificate nei vari Municipi.

Basterà una mappa digitale del cambiamento ecologico a garantire che la natura torni a essere una realtà quotidiana per tutti i quartieri e non solo un’eccezione?