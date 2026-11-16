Esteri

È morto Miguel Ángel Félix Gallardo, fine di un’era per il boss dei boss del narcotraffico

Fondò così il potente Cartello di Guadalajara insieme a Rafael Caro Quintero ed Ernesto Fonseca Carrillo.

di Marzio Amoroso - 16 Novembre 2026

Il mondo del crimine organizzato perde il suo storico patriarca. Miguel Ángel Félix Gallardo, celebre in tutto il mondo come il boss dei boss messicano, si è spento ieri, 15 novembre. Il decesso è avvenuto in un ospedale privato di Guadalajara, nello stato di Jalisco. L’uomo era stato trasferito d’urgenza dal carcere due giorni fa a causa di gravi complicazioni respiratorie. Negli ultimi anni, le condizioni fisiche dell’ex signore della droga erano diventate estremamente precarie. Aveva perso la vista da un occhio, l’udito da un orecchio e soffriva di diverse patologie croniche. Questa situazione aveva spinto i suoi legali a chiedere più volte misure alternative alla detenzione in cella.

Dalle istituzioni alla fondazione del Cartello di Guadalajara

Nato a Culiacán l’8 gennaio 1946, Félix Gallardo iniziò la sua carriera lavorando proprio dentro lo Stato. Negli anni Sessanta prestò servizio come agente della Polizia Giudiziaria Federale messicana. Divenne persino guardia del corpo dei figli del governatore dello stato di Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis. Questo ruolo gli permise di costruire una fitta rete di protezioni politiche e istituzionali. Alla fine degli anni Settanta sfruttò questi contatti per unificare i piccoli trafficanti locali. Fondò così il potente Cartello di Guadalajara insieme a Rafael Caro Quintero ed Ernesto Fonseca Carrillo.

La svolta della cocaina e l’alleanza con i colombiani

La vera intuizione del cosiddetto Padrino fu cambiare radicalmente il modello di business del traffico di stupefacenti. Trasformò il Messico nel principale corridoio logistico per la cocaina sudamericana diretta verso gli Stati Uniti. Strinse accordi diretti con i potenti cartelli colombiani di Medellín e Cali. Rifiutò i pagamenti in contanti, pretendendo invece di trattenere la metà della droga trasportata. In questo modo acquisì il controllo diretto della distribuzione sul mercato statunitense, accumulando una fortuna incalcolabile.

Il caso Kiki Camarena e la spartizione dei territori

Il declino del suo impero iniziò nel 1985 con il rapimento e l’omicidio dell’agente statunitense Enrique Kiki Camarena. L’investigatore della DEA aveva scoperto enormi piantagioni gestite dall’organizzazione criminale. La reazione del governo americano fu durissima e portò all’arresto di Gallardo l’8 aprile 1989. Prima e dopo la cattura, il capo divise le rotte commerciali tra i suoi principali luogotenenti. Da quella storica spartizione nacquero le organizzazioni criminali moderne, tra cui il Cartello di Sinaloa, il Cartello di Tijuana e il Cartello di Juárez. Condannato a decenni di carcere duro, trascorse oltre trent’anni dietro le sbarre prima del ricovero fatale.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI ESTERI