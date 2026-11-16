Cronaca

L’Aquila, studente Erasmus precipita dalle mura e resta infilzato su una cancellata: è grave

Il ventenne è stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente ed è ricoverato in prognosi riservata. L’incidente è avvento nella notte tra sabato e domenica durante un temporale

di Lino Sasso - 16 Novembre 2026

Uno studente Erasmus di 20 anni è precipitato dalle mura dell’Aquila, nella zona di Santa Maria di Farfa, finendo sulla recinzione di una proprietà privata. Un elemento in ferro della cancellata gli si è conficcato nel corpo, impedendogli di liberarsi. Il giovane è stato trasportato in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico urgente. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’Aquila, studente Erasmus precipita dalle mura durante un temporale

L’incidente, secondo quanto riportato dalla stampa locale, è avvenuto nella notte tra sabato e domenica mentre sulla città imperversava un temporale. Il ventenne, all’Aquila per frequentare l’università nell’ambito del programma Erasmus, aveva trascorso la serata in compagnia di alcuni amici. Per cause ancora da accertare, il ragazzo è precipitato dalle mura, finendo sulla cancellata sottostante e rimanendo trafitto da una delle parti metalliche della recinzione.

A richiamare l’attenzione dei residenti della zona sono state le grida di dolore del giovane. Alcuni abitanti hanno immediatamente dato l’allarme, chiedendo l’intervento dei soccorritori.

Il difficile intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra volante della questura dell’Aquila, i vigili del fuoco e il personale sanitario. Particolarmente delicate sono state le operazioni di soccorso, rese complicate dalla posizione in cui si trovava il ventenne.

Per liberare lo studente, i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare una parte della cancellata, evitando di estrarre il ferro che gli si era conficcato nel corpo. Il ragazzo è stato quindi trasferito d’urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Studente ricoverato in prognosi riservata

Il giovane si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. Nonostante la gravità delle ferite riportate nella caduta, non sarebbe in pericolo di vita.

Restano da chiarire le circostanze dell’incidente. Gli accertamenti in corso mirano a ricostruire quanto accaduto nei momenti precedenti alla caduta e a stabilire la dinamica dell’incidente.

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