Sport

“Corri Libera”: la violenza si combatte anche attraverso lo sport

di Laura Tecce - 16 Novembre 2026

Non tutte le corse si fanno per arrivare primi. Alcune servono a richiamare l’attenzione su battaglie che riguardano l’intera società. È questo il significato di “Corri Libera – Uniti contro la violenza sulle donne”, la manifestazione di cinque chilometri che si è svolta ieri a Roma, con partenza e arrivo al Colosseo.

Un appuntamento che, fin dalla presentazione del 5 novembre a Palazzo Chigi, ha riunito tre ministri – Eugenia Roccella, Andrea Abodi e Giuseppe Valditara – e la sottosegretaria Isabella Rauti, mettendo in rete sport, scuola, pari opportunità e Difesa.

Lo sport come spazio sociale

Il percorso ha proposto tappe dedicate al riconoscimento dei segnali della violenza, alla richiesta di aiuto e al numero antiviolenza 1522; il coinvolgimento delle scuole ha aggiunto un tassello fondamentale: la prevenzione deve partire dall’educazione delle nuove generazioni.

Lo sport assume dunque un ruolo che va ben oltre la dimensione agonistica, la competizione, i risultati e le medaglie: diventa uno spazio sociale, un luogo di incontro e crescita in cui ragazze e ragazzi imparano a confrontarsi, rispettare le regole e riconoscere l’altro. Una palestra, una piscina, un campo sportivo possono diventare presìdi educativi.

Durante la conferenza stampa di presentazione, Abodi ha definito il contributo dello sport “culturale, educativo, sociale”, sottolineando la necessità di trasformare una giornata di sensibilizzazione in un impegno quotidiano.

Anche Rauti ha richiamato lo sport come strumento di coesione sociale, inclusione e vicinanza; e la partecipazione degli atleti dei gruppi sportivi militari e il supporto delle Forze armate alla manifestazione hanno reso tangibile questo impegno.

La presenza di istituzioni con ruoli e competenze diverse ha dunque permesso di affrontare la violenza di genere da più prospettive: dalla protezione e dall’autonomia delle donne vittime di violenza – al centro dell’impegno di Roccella – all’educazione al rispetto nelle scuole, fino alla responsabilità educativa del mondo sportivo.

La corsa verso il rispetto

È una rete di interventi che deve ora tradursi in un lavoro concreto e continuativo: una corsa podistica può accendere i riflettori, ma non può sostituire le politiche di prevenzione, la tutela delle vittime e il lavoro quotidiano delle forze dell’ordine e dei centri antiviolenza. Il rispetto riguarda gli uomini, le famiglie, la scuola, le istituzioni e anche lo sport.

La vera misura del successo di “Corri Libera” non sarà soltanto la partecipazione, ma la capacità di dare continuità al messaggio. Lo sport svolge una funzione pubblica quando educa, include e crea consapevolezza, anche al di là del singolo evento. La corsa è finita, il vero traguardo resta la capacità di costruire ogni giorno una cultura fondata sul rispetto.

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