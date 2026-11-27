Editoriale

Province, il grande ritorno: addio enti fantasma, la parola torna agli elettori

di Giovanni Mauro - 27 Novembre 2026

Con il via libera al disegno di legge delega per la revisione del Testo unico degli enti locali (Tuel), approvato mercoledì sera dal Consiglio dei ministri su proposta dei ministri Matteo Piantedosi, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Calderoli, l’esecutivo mette ufficialmente la parola fine a una delle stagioni istituzionali più controverse della storia repubblicana: quella inaugurata dodici anni fa dalla legge Delrio.

Il cuore politico del provvedimento è netto e segna una chiara inversione di rotta: il ritorno al suffragio universale e diretto per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale, accompagnato dalla reintroduzione delle Giunte. Per comprendere la portata di questo passaggio, occorre fare i conti con il fallimento sostanziale della riforma varata nel 2014.

Concepita in un clima di populismo anti-casta e presentata come l’anticamera di un’abolizione costituzionale poi bocciata dal referendum del 2016, la legge Delrio ha lasciato le Province in un limbo istituzionale paralizzante. Trasformandole in enti di secondo livello – eletti esclusivamente da sindaci e consiglieri comunali con il meccanismo del voto ponderato – quella riforma non ha generato i risparmi promessi, ma ha prodotto un grave vulnus democratico e amministrativo.

Per oltre un decennio, i cittadini sono stati privati del diritto di scegliere chi amministra servizi essenziali come l’edilizia scolastica superiore, la viabilità provinciale e la tutela ambientale, mentre gli enti venivano svuotati di risorse, personale e capacità progettuale. Il risultato è stato un cortocircuito gestionale: sindaci già oberati dalla guida dei propri Comuni costretti a svolgere un doppio incarico senza adeguati strumenti, e territori – soprattutto le aree interne e montane – rimasti privi di una regia sovracomunale autorevole ed efficace.

Il disegno di legge delega approvato mercoledì sera prova a sanare questa frattura restituendo legittimazione popolare e operatività all’ente di area vasta. Il nuovo modello elettorale delineato dal Governo prevede un turno unico: sarà eletto Presidente il candidato che otterrà il maggior numero di voti validi, affiancato da un premio di maggioranza per garantire la stabilità consiliare, soglie di sbarramento e norme stringenti per l’equilibrio di genere sia nelle liste sia nella composizione delle Giunte.

Non si tratta però soltanto di un restyling elettorale. La delega punta a ridisegnare l’intero perimetro delle competenze, riassegnando a Province e Città metropolitane funzioni di area vasta con particolare attenzione alle zone montane, e superando l’obbligo delle gestioni associate per i piccoli Comuni, che torneranno a essere una facoltà incentivata dallo Stato.

Accanto al riassetto istituzionale, il testo interviene su snodi amministrativi cruciali per la tenuta degli enti locali.

Viene valorizzato il ruolo di garanzia dei segretari comunali e provinciali, rafforzandone l’indipendenza funzionale, e si introduce un sistema più sofisticato per contrastare le infiltrazioni mafiose: accanto a misure più severe per gli enti colpiti da scioglimenti reiterati, arrivano strumenti preventivi di monitoraggio e affiancamento con distacco di personale statale, sul solco dell’esperienza maturata a Caivano.

Completano il quadro nuovi indicatori di allerta per prevenire gli squilibri finanziari e una più netta distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa.

La strada parlamentare per trasformare la delega in decreti attuativi richiederà tempi serrati prima della fine della legislatura, e la vera sfida si giocherà sulla copertura finanziaria delle funzioni restituite. Tuttavia, archiviare l’anomalia della legge Delrio rappresenta un atto di realismo istituzionale non più rinviabile: in un Paese composto per oltre due terzi da piccoli Comuni, la democrazia di prossimità non si rafforza tagliando la rappresentanza, ma restituendo ai cittadini il potere di giudicare chi governa il loro territorio.

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