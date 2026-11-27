Esteri

Mediterraneo

di Ernesto Ferrante - 27 Novembre 2026

Esiste una soglia oltre la quale una guerra regionale smette di essere un conflitto lontano e diventa una questione di sicurezza nazionale. Per l’Italia non passa lungo il Donbass né sulle rive del Dnepr. Si affaccia sul Mediterraneo, a poche centinaia di chilometri dalle nostre coste, davanti alla Libia, lungo quelle rotte energetiche, commerciali e migratorie che da sempre rappresentano uno degli interessi strategici fondamentali della Repubblica.

Il rischio è molto elevato

È per questo che gli episodi avvenuti negli ultimi giorni nello scenario libico meritano una riflessione che vada oltre le appartenenze ideologiche e gli automatismi diplomatici. Se davvero la guerra tra Russia e Ucraina dovesse stabilmente estendersi verso il Mediterraneo, il nostro sarebbe tra i primi Paesi europei a pagarne il prezzo. Non in termini astratti, ma attraverso un aumento dell’instabilità regionale, dei rischi per la navigazione, delle pressioni migratorie, delle minacce ibride e della vulnerabilità energetica.

Le reazioni della premier e dei vicepremier

Le reazioni arrivate nelle ultime ore dal governo fotografano una consapevolezza crescente. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha utilizzato parole durissime, accusando Kiev di voler portare il conflitto “alla porta di casa nostra” e giudicando “inaccettabili” azioni militari che coinvolgano il Mediterraneo. Il titolare della Farnesina Antonio Tajani ha adottato toni più misurati, confermando il sostegno italiano all’Ucraina ma sottolineando la preoccupazione per la violazione dell’integrità territoriale libica e per gli effetti destabilizzanti di un allargamento del conflitto. La premier Giorgia Meloni, dal canto suo, ha espresso una posizione ancora più netta sul punto centrale della questione. L’aiuto a Zelensky non può coincidere con l’estensione della guerra al Mediterraneo e la sicurezza dei cittadini italiani resta una priorità non negoziabile.

Sono sfumature diverse che convergono tutte su un elemento essenziale: il Mediterraneo rappresenta una linea rossa. Per anni Roma ha sostenuto Kiev all’interno del quadro euro-atlantico. Una scelta che può essere discussa, criticata o condivisa, ma che si è sempre mossa entro il perimetro preciso di aiutare un alleato senza trasformare un conflitto regionale in una guerra dalle dimensioni incontrollabili. Oggi la posta in gioco cambia radicalmente.

Gli interessi italiani nel Mare Nostrum sono rilevanti

Per l’Italia non si tratta di scegliere tra Russia e Ucraina. Occorre invece difendere un interesse nazionale che non coincide necessariamente con quello di altri partner europei. È qui che emerge una differenza politica e geopolitica che negli ultimi mesi si è fatta sempre più evidente. I Paesi baltici possono permettersi una strategia improntata alla massima pressione contro la Russia perché la loro percezione della minaccia è diversa dalla nostra. Germania e Francia, a loro volta, sembrano spesso perseguire una linea che risponde anche a esigenze interne e a una crescente competizione per la leadership europea.

Emmanuel Macron e Friedrich Merz hanno investito molto sul protagonismo internazionale legato alla crisi ucraina. Eppure entrambi si trovano davanti a scenari politici sempre più fragili. In Francia l’ascesa del Rassemblement National porta dritto all’Eliseo. In Germania la crescita dell’AfD sta ridefinendo gli equilibri tradizionali. La tentazione di esercitare una leadership geopolitica è una forzatura strategica che altri nell’Ue non sono tenuti a seguire.

Occorre un ritorno alla tradizione

La nostra tradizione diplomatica, spesso liquidata con superficialità come prudenza o ambiguità, è stata in realtà uno degli strumenti che hanno consentito al Paese di mantenere interlocuzioni aperte su più fronti, evitando di trasformare ogni crisi in uno scontro esistenziale. Non è un caso che la convocazione del Consiglio Supremo di Difesa al Quirinale venga interpretata da molti osservatori come il segnale di una crescente attenzione verso i rischi di un’escalation regionale. La guerra moderna non si combatte soltanto con missili e droni. Si articola anche attraverso cyberattacchi, sabotaggi, pressione sulle infrastrutture critiche, campagne di destabilizzazione economica e informativa. Un Mediterraneo militarizzato significherebbe esporre direttamente l’Italia a tutti questi rischi.

Il rischio è che il conflitto ucraino finisca per sovrapporsi alle tensioni del Nord Africa e del Medio Oriente, dando vita a un’unica area di instabilità che avrebbe nel Mediterraneo il proprio epicentro. Per il nostro Paese sarebbe uno scenario devastante. Il punto non è abbandonare Kiev né rinnegare le alleanze occidentali. La sfida consiste piuttosto nel ritrovare la cifra tradizionale della politica estera italiana, fondata sulla diplomazia e sugli equilibri. Quando una guerra si avvicina alle nostre coste, il primo dovere del governo in carica non è dimostrare fedeltà cieca a uno schieramento, ma alla missione che la storia, la geografia e il buon senso affidano all’Italia. Essere un ponte tra le sponde del mare che la circonda, non una trincea avanzata di conflitti che appartengono ad altri.