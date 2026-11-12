Calderone e Lollobrigida, la banca dati contro il caporalato
Il provvedimento trova l'ampio sostegno delle organizzazioni agricole che lo considerano essenziale
A dieci anni dall’entrata in vigore della normativa sul contrasto allo sfruttamento del lavoro, dal governo un passo decisivo per la tutela dei lavoratori dell’agricoltura. I ministri Marina Calderone e Francesco Lollobrigida hanno illustrato alle parti sociali lo schema di decreto interministeriale che disciplina la nuova Banca dati degli appalti nel settore gestita dall’Inps.
Caporalato, la banca dati Inps
Lo strumento, “un ulteriore tassello – fa notare la ministra -per rafforzare la legalità, la trasparenza e la tutela del lavoro regolare nel settore agricolo”. E per garantire “una più efficace attività di monitoraggio delle imprese che operano negli appalti agricoli”.
Per Lollobrigida “un risultato straordinario auspicato nel 2025. Pone la nostra nazione all’avanguardia nella tutela di un modello di lavoro rispettoso dell’interesse delle imprese che agiscono nella legalità e dei lavoratori che devono avere i loro diritti tutelati”.
Lollobrigida ha inoltre spiegato “una serie di parametri sui quali vengono certificate le aziende che devono avere determinati requisiti che le mettono in condizione, anche attraverso una clausola fideiussoria, di garantire le tutele del mondo del lavoro”.
Il nuovo meccanismo
Si applica alle imprese terze che forniscono raccolta dei prodotti, cernita, imballaggio e manutenzione forestale.
Per operare ed evitare appalti fittizi, le ditte dovranno registrarsi nel sistema dimostrando la regolarità contributiva e depositando la polizza fideiussoria.
L’inosservanza dei requisiti comporta sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 5.000 a 15.000 euro.
Il provvedimento trova l’ampio sostegno delle organizzazioni agricole che lo considerano essenziale per debellare l’intermediazione illecita e difendere le aziende virtuose dalla concorrenza sleale.
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