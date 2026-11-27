Torino

Natale tra i castelli del Piemonte con il Fai

di Redazione - 27 Novembre 2026

Al castello di Masino, a Caravino, e al castello della Manta, nel Cuneese, addobbati a festa, sono in programma tante iniziative per tutta la famiglia attorno alla magia del Natale

Le festività natalizie sono un momento per stare insieme, per condividere esperienze in famiglia, come quelle che il FAI invita a vivere nei suoi beni, dal Trentino alla Sicilia, tra dimore storiche elegantemente addobbate, antichi presepi, valorizzazione di usanze locali e paesaggi che d’inverno si vestono di un fascino particolare. Fino a mercoledì 6 gennaio 2027, un ricco calendario di appuntamenti accompagnerà grandi e piccini nel periodo natalizio, con mercatini alla ricerca delle eccellenze dell’artigianato e prodotti enogastronomici locali, concerti e momenti musicali dedicati alle memorie del Natale, laboratori creativi a tema per famiglie e bambini, visite speciali arricchite da degustazioni di prodotti tipici, attività e incontri incentrati sulle tradizioni popolari.

Tanti gli eventi speciali che fino al 13 dicembre vedranno protagonisti i castelli di Masino e della Manta. A Caravino, nel castello di Masino, vi saranno percorsi speciali tra le sale addobbate a Natale, alla scoperta delle tradizioni della famiglia Valperga dal Settecento al Novecento. Due visite guidate consentiranno di immergersi nell’atmosfera del Natale: dal presepe in corallo di manifattura trapanese nella Galleria dei Poeti ai servizi da tè e da cioccolata, dalla tavola imbandita nella sala da pranzo estiva, fino ai ricordi della Vigilia di Natale che risalgono a metà del Novecento. Per i più piccoli sarà disponibile una vista speciale, dove si andrà alla scoperta di usi e giochi della tradizione nella dimora dei Conti Valperga vestita a Festa. Le visite sono in programma dal 26 al 29 novembre e dal 2 al 13 dicembre (da mercoledì a venerdì ore 11 e 15; sabato, domenica e lunedì e martedi 8 dicembre ore 10.30, 12, 14 e 16; visita speciale per famiglie domenica ore 15). Info, prezzi e prenotazioni: faimasino@fondoambiente.it – 0125 778100

In occasione delle festività, il Castello della Manta, nel Cuneese, accoglierà i visitatori con le lanterne delle luci soffuse, i camini e lo scalone decorati con le ghirlande, l’albero di Natale nella Sala delle Grottesche, e il tradizionale presepe nel camino delle Stanze Rosse, regalando una suggestiva atmosfera natalizia. Nel percorso che unisce le cantine e la cucina alle sale affrescate, si dipanerà il racconto delle tradizioni e delle pratiche più diffuse legate ai simboli natalizi del territorio, dalla corona dell’Avvento all’albero addobbato, dal presepe alle ghirlande, dall’agrifoglio al vischio. Fino all’11 dicembre, gli ambienti decorati per l’occasione accoglieranno i visitatori per un racconto speciale della storia e delle memorie del castello, tra affreschi e aneddoti, che si concluderanno con le “galuperie”, ovvero golosità natalizie a disposizione dei visitatori. Sabato 28 novembre, sono previste degustazioni di sciroppi di rose antiche damascene, coltivate per utilizzo alimentare, a cura di Lo Grasàl, azienda agricola di montagna multifunzionale. Domenica 29 novembre sono i programma degustazioni di pani e panettoni. In tutti giorni di apertura al pubblico, alle 17, verrà proposta l’iniziativa gratuita su prenotazione “Aperti per te”, in occasione della quale l’ingresso e la visita al castello saranno riservati ai cittadini di Manta. Al castello, il 28 novembre e il 6 e 7 dicembre verranno narrate le fiabe di Natale, letture davanti al camino delle Stanze Rosse, e il 29 novembre la proiezione del cortometraggio “Il Natale di Angela”, sempre nelle Stanze Rosse. Sabato 12 e domenica 13 dicembre, il castello della Manta parteciperà all’evento “I doni di Santa Lucia”, organizzato dal Comune di Manta. Sabato 12 dalle ore 14 alle 18, e domenica 13 dalle ore 10 alle ore 18, via Castello ospiterà associazioni locali, espositori e artigiani per un percorso tra gusto e manualità.

L’antica parrocchiale di Manta aprirà le sue porte per viste in autonomia, e sabato 12 dicembre, alle 17.30, si terrà un concerto dal titolo “Cantar Natale – Chanter NOEL”, in cui il gruppo Henno De Rose proporrà un viaggio musicale dall’Umbria alla Provenza, dall’Ungheria all’Irlanda, grazie a un repertorio di raffinato pregio storico tra sonorità antiche e contaminazioni classiche. Info, prezzi e prenotazioni per il castello di Manta: faimanta@fondoambiente.it – 0175 87822

Mara Martellotta

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Foto Gabriele Basilico