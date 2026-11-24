Lavoro

Obiettivo di Valditara: abbattere il precariato

di Giorgio Brescia - 24 Novembre 2026

Scuola, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato il piano di reclutamento docenti per l’anno 2027/2028, stimando un potenziale di oltre 37.000 assunzioni in ruolo. La misura punta a coprire le cattedre che si renderanno vacanti a seguito delle operazioni di mobilità e dei pensionamenti previsti, stimati in circa 23.000 unità.

Scuola, in arrivo nuove assunzioni?

Il piano si articolerà su tre canali principali. Circa 16.500 docenti saranno attinti dalle graduatorie concorsuali esistenti e dai precedenti bandi PNRR. Parallelamente, il Ministero ha ottenuto l’autorizzazione a bandire il quarto concorso ordinario per 13.868 posti.

La nuova procedura concorsuale prevede graduatorie utilizzabili già dal prossimo anno scolastico. Riguarderà esclusivamente le classi di concorso e le tipologie di posto in cui le graduatorie utili risultano del tutto esaurite. Ciò, in linea con l’intesa raggiunta con la Commissione Europea. Per i posti residui si ricorrerà alla ricostituzione degli elenchi regionali.

Cosa dice Valditara?

Il ministro Giuseppe Valditara ha sottolineato come questo intervento prosegua il percorso intrapreso dopo le 206mila immissioni già effettuate. Obiettivo prioritario, abbattere il precariato storico e garantire la stabilità dell’insegnamento. La stima definitiva delle assunzioni resta subordinata all’esito delle procedure di mobilità e all’accertamento formale dei pensionamenti.