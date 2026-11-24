Dossier Ai

Vogliamo fare la corsa all’Ai ma i nostri talenti sono andati via

Siamo esportatori netti di esperti, prima delle gigafactory dovremmo fermare la fuga dei cervelli

di Giovanni Vasso - 24 Novembre 2026

Altro che Ai. L’Italia è il Paese degli Azzeccagarbugli. Perciò ci affascina, eccome, lo sviluppo della corsa (sicuri?) all’intelligenza artificiale nostrana. Perché, adesso, rischia di diventare una questione filosofica e politica, tutta giocata sul diritto. Gara sì, come vuole il Mef secondo i resoconti di stampa delle ultime settimane, o bando no come riterrebbe più opportuno Chigi? Si capisce, è una questione importante. Impatta sulle regole, ci dice fino a che punto può (o deve) spingersi l’urgenza o la necessità rispetto ai ponderosi tomi di norme che regolano e appesantiscono ogni aspetto del nostro vivere. Può dare, più prosaicamente, la stura a una valanga (l’ennesima…) di soliti ricorsi al Tar. Insomma, è un aspetto interessante. Ma non è l’unico. E, detto tra noi, nemmeno il più pregnante.

La corsa italiana all’Ai

L’Italia vuol farsi la sua intelligenza artificiale, concorre ai progetti Ue di gigafactory, 30 miliardi per sette poli sparsi nel Vecchio Continente. In campo ha schierato un battaglione agguerrito di partecipate. Oltre a Poste e Tim, ormai unite in solido quanto puntualissimo matrimonio, ci sono, tra le altre, pure Eni e Leonardo. E poi c’è Terna, FiberCop, Sogei. Uno stuolo di agenzie. La burocrazia non manca. Né può farci paura quella europea, seppur capace di raggiungere vette inusitate persino per noi. Il problema, semmai, è trovare chi in Italia la faccia, materialmente, la corsa all’intelligenza artificiale.

Uomini (pochi) e mezzi

Ogni guerra, e seppur economica e strategica quella dell’Ai lo è a pieno titolo, necessita di uomini e mezzi. Sui secondi ci sarebbe tanto da dire. Tra (poche) fanfare, è arrivato nelle scorse settimane un decreto del Mimit che destina nuovi fondi a innovazione e infrastrutture digitali. Si tratta di 140,2 milioni di euro, 87,7 dei quali destinati agli Accordi per l’innovazione. È una bella cifra, in senso assoluto. Stinge, però, al cospetto degli investimenti che si registrano negli altri Paesi. Ma il nodo, vero, dell’intelligenza artificiale italiana è che i ricercatori ci sono, li abbiamo formati. Contiamo su autentiche eccellenze, capaci di scompaginare il campo e di innovare sul serio. Solo che, al solito, non lavorano da noi. Abbiamo preferito che andassero via. E loro stanno facendo benissimo all’estero.

Esportatori netti di geni informatici dell’Ai

I numeri parlano fin troppo chiaro. L’Italia è un esportatore netto di talenti informatici, in particolar modo di specialisti in Ai. I dati del report Bcg top talent tracker 2026 di Boston Consulting Group sono imbarazzanti. Per noi, si capisce. Abbiamo richiamato qui, nel 2025, poco più di 6.100 professionisti dell’Ai. Siamo stati capaci di lasciarcene scappare ben 6.300. La destinazione preferita, naturalmente, è l’America. Dove vivono e lavorano poco più di 11mila “talenti qualificati”, di cui circa 1.200 nell’ambito informatico. Tra di loro, ben 750 specialisti Ai. Le altre mete sono europee: dalla Spagna fino al Regno Unito, passando per Francia, Germania e Svizzera.

Oltre al danno la beffa

Oltre al danno, la beffa. Sì, perché stando a quanto si legge spulciando l’Ai Index Report 2026 di Stanford, gli italiani che hanno firmato invenzioni o innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale sono poco più di 13mila. Di fronte allo sterminato esercito di geniacci americani (più di 220mila autori) c’è poco da fare. Ma, nel nostro piccolo, abbiamo più autori “top” di quanti ne abbia, per dire, un’altra potenza tecnologica come il Giappone o la Corea del Sud. Persino Israele vanta meno “top Ai authors” di quanti ne possiamo contare noi. Siamo 15esimi nel mondo per “incidenza” di scienziati e ricercatori ogni 100mila abitanti. E siamo tra i più forti al mondo nel comparto delle scienze bioinformatiche. Tuttavia, l’Italia sparisce dai radar quando gli analisti di Stanford si piccano di andare a leggere le metriche di Linkedin per capire dove si spostino e lavorino i talenti nel campo dell’Ai.

Chi attrae (e chi no)

Al primo posto, nel 2025, c’è Israele con un aumento del 2,1% di esperti. Seguita da Singapore (+1,82%) e Lussemburgo (+1,60%). La classifica, poi, si fa ancora più interessante se si passa a considerare il flusso di talenti dal 2019 al 2025. Dominato, letteralmente, dagli Emirati Arabi Uniti che hanno visto più che raddoppiare la loro comunità di esperti Ai (+121%). Seguono India (+120%) e Arabia Saudita (113%). La prima in Europa è il Portogallo (+111%) e persino il Sudamerica fa meglio di noi dal momento che il Brasile segnala un aumento del 107%, l’Uruguay del 90%, il Cile dell’82% e l’Argentina del 76 per cento. A noi basta, evidentemente, l’orgoglio di fornire ogni Paese del mondo di talenti per poi riempirci le cronache digitali dei siti locali. Un po’ come è accaduto subito dopo l’Ipo di Anthropic quando, di fronte all’esame (non superato a pieni voti) della quotazione in Borsa dell’Ai, in Italia ci si è piuttosto appassionati agli investimenti di Dario Amodei (che peraltro è di chiarissime origini italiane, anzi trentine) nelle masserie pugliesi.

Tutti i nostri limiti

Se volessimo farci del male, dovremmo considerare le ragioni per cui i nostri talenti migliori se ne vanno all’estero. Di cervelli in fuga ne abbiamo parlato così tanto che il decreto Crescita è servito più che altro a imbottire di giovani stranieri i vivai delle nostre squadre di calcio. Ci vuole qualcosa di più di sconti fiscali a tempo per richiamare in Italia chi, a parità di mansioni, viene pagato fino a dieci volte di più per lo stesso lavoro. Un ricercatore Ai, negli Stati Uniti, può arrivare a guadagnare fino a 200mila dollari l’anno. Che, a seconda di premi, accordi e terreno di ricerca e sviluppo, possono arrivare addirittura a triplicarsi. In Medio Oriente, in particolare negli Emirati Arabi che stanno facendo incetta di talenti (anche dall’Italia), accanto a uno stipendio base che raggiunge l’equivalente di 90-145mila euro, c’è lo sgravio totale dalle tasse sul reddito personale. In Svizzera, le offerte di impiego propongono tra i 70 e i 150mila franchi svizzeri. Glissiamo, per carità di patria, su quale sia l’offerta italiana.

Un drammatico misunderstanding

Ecco, forse prima ancora che fare incetta di chip (comprandoli magari dalla solita Nvidia), bisognerebbe mettere le cose a posto. L’Italia s’è convinta di non avere storia né peso nell’innovazione. Eppure, senza impegolarsi su Olivetti e le ragioni di quel vecchio tracollo aziendale, è tutto merito di un italiano, Federico Faggin, se i computer hanno potuto concretizzare quella vera e propria rivoluzione che ci ha portato fino a qua. Ma a noi interessano di più i codicilli, gli emendamenti, le gare, l’orgoglio paisà da sbattere in faccia al campanile a fianco. E i ricorsi al Tar.