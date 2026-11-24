La mossa di Intesa Sanpaolo per blindare Mps
Montepaschi, per anni simbolo delle crisi bancarie e dei salvataggi di Stato, viene definitivamente riassorbita dal colosso guidato da Messina
Prende il via l’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio lanciata da Intesa Sanpaolo su Banca Mps. Un’operazione da oltre 34 miliardi di euro che segna la svolta decisiva nel risiko finanziario italiano.
Opas Intesa su Mps: con quale obiettivo?
L’obiettivo dichiarato dal gruppo guidato da Carlo Messina è chiarissimo e ambizioso: sfondare la soglia del 90% del capitale.
Non si tratta di una semplice manovra contabile o di un restyling di portafoglio. Raggiungere il 90% significa spalancare le porte al delisting di Siena, eliminare le resistenze delle minoranze e procedere all’integrazione totale.
Per Ca’ de Sass è la mossa strategica perfetta: incassare quasi tre miliardi di euro di sinergie. In più, consolidare un’egemonia schiacciante sul credito nazionale, spazzando via le ipotesi alternative come l’aggregazione con Banco Bpm.
E le riserve del Cda?
Il Consiglio d’amministrazione di Mps ha espresso riserve sulla piena valorizzazione stand-alone dell’istituto senese. Ma il mercato vede nell’offerta — forte di una quota cash di 1,25 euro ad azione e un concambio azionario vantaggioso — un’uscita di sicurezza dorata per gli azionisti.
La manovra racconta il cambio di un’epoca?
Montepaschi, per anni simbolo delle crisi bancarie e dei salvataggi di Stato, viene definitivamente riassorbita dal colosso guidato da Messina. Se la quota del 90% verrà raggiunta, per il credito italiano si aprirà una stagione di concentrazione senza precedenti. In essa, le dimensioni e la forza patrimoniale detteranno legge in Europa.
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