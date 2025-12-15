Attualità

Geminidi 2025, lo spettacolo più luminoso dell’anno nel cielo di dicembre

Per godersi lo spettacolo non servono strumenti. Una semplice osservazione a occhio nudo, in un luogo buio e lontano dall’inquinamento luminoso.

di Gianluca Pascutti - 15 Dicembre 2025

Quello delle Geminidi è uno degli appuntamenti astronomici più attesi del 2025. Lo sciame meteorico di dicembre torna a illuminare il cielo con una regolarità che lo ha reso un riferimento per appassionati e osservatori professionisti. Quest’anno l’evento si presenta con condizioni particolarmente favorevoli, grazie a una luna poco invadente e a un picco di attività che promette numeri elevati e scie luminose ben visibili anche a occhio nudo.

Un fenomeno unico

Le Geminidi si distinguono da tutti gli altri sciami meteorici per un dettaglio che continua a incuriosire gli astronomi. Non derivano da una cometa, ma dall’asteroide 3200 Phaethon, un corpo roccioso che si comporta come una sorta di “cometa di pietra”. Quando si avvicina al Sole, rilascia minuscoli frammenti che la Terra intercetta ogni dicembre, generando scie luminose particolarmente brillanti e spesso colorate.

La loro attività risulta stabile, intensa e affidabile. In condizioni ideali, il tasso orario può raggiungere 120–150 meteore, un valore che colloca questo sciame tra i più spettacolari dell’anno.

Quando osservare il picco del 2025

Il momento migliore per alzare gli occhi al cielo arriva nelle notti tra il 13 e il 16 dicembre 2025, quando lo sciame raggiunge il suo massimo. L’assenza di una forte luminosità lunare favorisce l’osservazione e permette di cogliere anche le meteore più deboli. Lo sciame resta comunque attivo dal 4 al 20 dicembre, offrendo una finestra ampia per chi vuole organizzare una sessione di osservazione.

Come ottenere la migliore visibilità

Per godersi lo spettacolo non servono strumenti. Una semplice osservazione a occhio nudo, in un luogo buio e lontano dall’inquinamento luminoso, garantisce un risultato ottimale. Gli esperti consigliano di iniziare dopo la mezzanotte, quando il radiante nella costellazione dei Gemelli si alza nel cielo e la frequenza delle meteore aumenta.

Un altro accorgimento utile riguarda l’adattamento degli occhi al buio: bastano 15–20 minuti senza luci artificiali per migliorare sensibilmente la percezione delle scie.