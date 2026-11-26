Cronaca

Trieste blindata per il corteo del 5 dicembre: spunta l’ombra dei centri sociali Askatasuna e Django

Allerta massima per l'ordine pubblico, cresce il timore di infiltrazioni antagoniste durante la mobilitazione di sabato 5 dicembre.

di Gianluca Pascutti - 26 Novembre 2026

@ANSAfoto

Sale la tensione in città in vista della grande manifestazione pro-migranti in programma sabato 5 dicembre a Trieste. L’appuntamento è fissato alle ore 15:00 in Piazza della Libertà, spazio ribattezzato dagli attivisti come Piazza del Mondo. Dietro l’iniziativa umanitaria si profila però il concreto rischio di una massiccia presenza di frange antagoniste provenienti dal Nord Italia. Sotto la lente d’ingrandimento delle autorità finiscono in particolare i militanti dei centri sociali Askatasuna di Torino e Django di Treviso.

Il collegamento tra i centri sociali e l’assemblea di Treviso

L’attenzione degli investigatori si concentra sui flussi in arrivo da fuori regione. Proprio negli spazi del centro sociale Django di Treviso si è svolta nei giorni scorsi un’importante assemblea nazionale. L’incontro ha riunito i volontari impegnati nella preparazione dei pasti per i profughi della rotta balcanica. Durante il vertice è stata formalizzata l’adesione ufficiale al corteo giuliano. Questo passaggio conferma il legame organizzativo con le realtà antagoniste del Nord-Est. Parallelamente cresce il timore per l’arrivo dei militanti torinesi di Askatasuna, sigla spesso al centro di cronache per tensioni di piazza.

Il piano sicurezza e la gestione dell’ordine pubblico

Le forze dell’ordine stanno predisponendo un imponente piano di controllo per monitorare gli arrivi in città. L’obiettivo primario della Questura è prevenire possibili infiltrazioni violente lungo il percorso del corteo. Gli apparati di sicurezza valutano con estrema cautela l’evoluzione dello scenario. Il clima acceso registrato in altre piazze italiane impone infatti la massima allerta. Le autorità puntano a isolare eventuali gruppi facinorosi per garantire l’incolumità dei cittadini e dei manifestanti pacifici.

Le ragioni della protesta e il nodo Piazza della Libertà

La mobilitazione nasce sotto lo slogan della difesa della solidarietà. Al centro della contestazione ci sono le recenti prescrizioni delle autorità locali sull’utilizzo di Piazza della Libertà. I provvedimenti avevano infatti limitato giorni e orari per la distribuzione di cibo, coperte e primo soccorso ai migranti. Una stretta amministrativa che il TAR del Friuli-Venezia Giulia ha temporaneamente sospeso in via cautelare il 21 novembre. I comitati promotori chiedono ora un piano di accoglienza diffusa e l’accesso rapido alle richieste di asilo. Gli organizzatori hanno comunque invitato i partecipanti a scendere in strada in modo rigorosamente pacifico.

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