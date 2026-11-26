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"Da sempre approcci rigorosi e presenza in Italia"

di Askanews - 26 Novembre 2026

Verona, 26 nov. (Askanews) – “Aruba ormai è molti anni che parte dei processi di digitalizzazione anche della pubblica amministrazioni, mi fa piacere citare quello che è stato uno degli ultimi punti trattati dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, durante la plenaria dove ha sottolineato un aspetto importante nella gestione del dato, ossia la sua protezione. Da questo punto di vista è evidente che Aruba nasce con uno di quei concetti che oggi sembrano molto di moda, ossia l’aspetto della sovranità, Aruba di fatto è sovrana proprio per aver sempre adottato degli approcci di tutela e di gestione del dato in maniera rigorosa. Quindi poter gestire queste informazioni sul data center di proprietà sul suolo italiano con tecnologia open source seguendo tutte le raccomandazioni che vengono date dalle istituti europei piuttosto che le normative italiane, quindi una forte adesione al mondo delle compliance, unità anche ha un rigore nella trasparenza delle informazioni, nella trasparenza delle comunicazioni, dei listini, dei costi che sono gestiti all’interno della nostra contattualistica verso tutti i nostri clienti, in particolare il mondo delle pubbliche amministrazioni”. Lo ha detto ad askanews Maurizio Pecori, Chief Commercial Officer di Aruba, nel contesto dell’Assemblea annuale ANCI.