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Tutto tranne che il sindacato. Landini si sente leader predestinato del campo largo

di Vincenzo Viti - 26 Novembre 2026

Qualche pensiero in libertà in tempi nei quali le parole si caricano di una potenza di fuoco, esplosiva e crudele. Grammatica e sintassi, che sono territori fra loro contigui, sono sempre più spesso chiamate ad armarsi di proiettili da scagliare contro imponderabili obiettivi.

Una guerra ibrida nella quale cospirano malevolenza e maleducazione. Un esempio? Facile da citare soprattutto se estratto dalla retorica incendiaria di un sindacalismo ormai chiamato a supplire alle anemie della politica. In un vuoto siderale scosso solo dall’urlo o dalla macchinazione. Landini non è un figurante. Certo si sente un predestinato impegnato ormai a dare nerbo a quel quartetto d’archi estenuato da prove d’orchestra ch’è tutt’ora il campo largo.

Ne scriviamo perché è il leader agonistico che ora imperversa nella intera “comunicazione politica” con la delicata definizione riservata alla pur claudicante manovra di bilancio del Governo Meloni (“fa schifo”…). Tutt’altro che “esprit de finesse” se assomiglia più a una imprecazione che a un sofisticato giudizio di valore, una volgare scorciatoia verbale che non solo abbassa il livello di ogni possibile confronto politico ma estremizza posizioni che una corretta “visione dialettica” avrebbe potuto e dovuto valorizzare, soprattutto espungendo il clima di rissa e di intolleranza. Così da conferire la giusta tensione unitaria, totalmente scomparsa nell’universo sindacale a sostegno delle vere priorità di un Paese in chiara difficoltà.

Lo statuto delle parole

La verità è che esiste uno “statuto delle parole” che, proprio nelle crisi più laceranti, è chiamato a regolarle come risorsa costituente e generativa di ampie solidarietà. Così da pervenire a risposte concrete, anche le più urgenti e coraggiose. Se la “parola” consegue sempre al pensiero, quando essa straripa in rabbia e prepotenza tradisce le migliori intenzioni. Non intendiamo andare oltre una sincera congettura (o speranza) patriottica.

Quindi nessun catechismo linguistico. Solo un richiamo alla misura e alla dignità da riservare alla recitazione o meglio alla “conversazione pubblica”. Quelle che finora sono mancate e che pur “salivano” dalla riflessione giustamente celebrata di Corrado Augias mai così lontana dal cattivo costume verbale di un mondo sempre più remoto da una accettabile coraggiosa e vitale modernità. Poiché, lo ricordava Augias, non c’è un Potere da espugnare ma un mondo da costruire e da restituire a più elevati livelli di civiltà e di giustizia.

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