In Polonia si esercitano le forze dei Volenterosi, l’Italia non c’è
Sul campo 2.800 militari. Il banco di prova della coalizione
In Polonia al via l’esercitazione della Forza multinazionale per l’Ucraina. Una manovra operativa che vede sul campo circa 2.800 militari. Promossa dalla cosiddetta Coalizione dei volenterosi, l’iniziativa vede Francia e Regno Unito detentori della guida strategica e operativa del contingente.
Esercitazione forze armate in Polonia, l’assenza dell’Italia
La partecipazione avviene su base volontaria tra i Paesi europei aderenti, l’Italia ha scelto di non partecipare alla missione.
L’esercitazione punta a verificare la capacità di coordinamento e la prontezza tattica nell’eventualità in cui scenari futuri richiedano un dispiegamento a tutela della stabilità in territorio ucraino.
Al centro delle simulazioni la gestione delle linee di demarcazione, le operazioni di sminamento e la tenuta della catena di comando tra forze armate con dottrine differenti.
La leadership franco-britannica punta a mostrare una capacità d’azione autonoma dell’Europa. L’assenza di nazioni chiave come l’Italia e la composizione parziale delle adesioni evidenziano le diverse sensibilità politiche all’interno del blocco.
Più che la dimostrazione di una posizione uniforme, la manovra si configura così come un pragmatico banco di prova per misurare l’effettiva tenuta e i limiti operativi di una coalizione volontaria sul terreno.
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