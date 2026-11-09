Politica

Province: la svolta in Manovra per il ritorno al voto diretto

Lo chiede la politica locale dopo una riforma che le aveva lasciate in un limbo

di Giorgio Brescia - 9 Novembre 2026

La riforma delle Province entra nella sua fase decisiva trovando nella legge di bilancio l’aggancio fondamentale per superare oltre un decennio di paralisi.

Riforma Province, un nuovo passo

L’intervento non si limita a riscrivere le regole elettorali, ma lega il ripristino del suffragio universale allo sblocco di risorse finanziarie e assunzioni di personale. Misure indispensabili per restituire piena operatività agli enti di area vasta.

L’attuale assetto risale alla Legge Delrio del 2014. Aveva trasformato le Province in enti di secondo livello guidati da sindaci e consiglieri comunali. Ed era nata come disciplina transitoria in vista di un’abolizione poi bocciata dal referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.

Da allora, ha lasciato gli enti in un limbo ordinamentale di oltre dieci anni, in aperta contraddizione con l’articolo 114 della Costituzione che ne garantisce la permanenza.

Il ritorno all’elezione diretta

La svolta risponde a una pressante domanda di legittimità democratica. Circa tre cittadini su quattro giudicano negativamente l’elezione indiretta e chiedono di poter scegliere personalmente i propri amministratori.

Un orientamento condiviso da oltre il 90% dei sindaci. Si sentono penalizzati da un meccanismo che sovrappone la carica comunale a quella provinciale e provoca la decadenza automatica del vertice provinciale a ogni consultazione locale.

Al di là del profilo elettorale, le Province mantengono competenze cruciali sulla sicurezza stradale, l’edilizia scolastica superiore e la tutela ambientale. E risultano stazioni appaltanti decisive anche per i fondi del Pnrr e il supporto ai Comuni minori.

Le iniziative all’esame del Senato puntano ora a ridefinire con chiarezza ruoli e risorse, restituendo stabilità al governo del territorio.

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