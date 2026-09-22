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Dall’America a Torrice: il ritorno a casa di Mario Paniccia, il genio della luce

Lo scienziato dell’anno negli USA, torna nel suo paese d’origine ospite dell’amministrazione guidata da Alfonso Santangeli

di Cinzia Rolli - 22 Settembre 2026

Quest’estate i cittadini di Torrice presso la villa comunale si sono stretti attorno a uno dei figli più illustri della sua diaspora migratoria: Mario Paniccia.

Figlio di torriciani emigrati negli Stati Uniti, Paniccia è l’uomo che ha rivoluzionato l’informatica mondiale realizzando il chip fotonico.

Per oltre cinquant’anni, i computer hanno funzionato come una fitta rete di autostrade fatte di rame. Su questi sottilissimi fili metallici i dati viaggiano sotto forma di elettricità, ovvero di elettroni. Questo sistema tradizionale, però, oggi si scontra con un limite fisico invalicabile: quando aumentiamo la quantità di dati da elaborare, i cavi di rame si surriscaldano, enormi quantità di energia vanno perse e la velocità rallenta.

È il motivo per cui i nostri computer diventano bollenti e i grandi server mondiali consumano tantissima elettricità.

La rivoluzione di Mario Paniccia

Durante i suoi 22 anni di carriera in Intel, Mario Paniccia ha guidato il team di ingegneri che ha superato questo ostacolo storico inventando la fotonica al silicio. La sua rivoluzione consiste nell’aver sostituito l’elettricità con la luce: i fotoni appunto.

Anziché far viaggiare la corrente nei cavi di rame, lo scienziato ha trovato il modo di proiettare microscopici impulsi laser direttamente all’interno dei chip di silicio.

Il risultato? I dati ora si muovono alla velocità della luce, i chip non si surriscaldano e i consumi energetici si abbattono drasticamente. Un’innovazione che gli è valsa il titolo di “Scienziato dell’Anno” negli Stati Uniti e l’ingresso nella prestigiosa National Academy of Engineering.

Anello Photonics, la sua startup californiana fondata nel 2018 a Santa Clara, ha un enorme successo. Il nome scelto, una parola italiana, anello, richiama la struttura della tecnologia dove la luce viaggia in un percorso circolare. Esattamente vent’anni fa, nel 2006, l’allora sindaco Giuseppe Baldesi conferiva a Mario Paniccia la cittadinanza onoraria.

Ritrovarsi sullo stesso palco nel 2026, accolti dall’attuale amministrazione guidata da Alfonso Santangeli, ha trasformato la serata in un laboratorio di memoria e futuro.

Il cuore pulsante dell’incontro è stato il messaggio etico che lo scienziato ha voluto lasciare ai giovani studenti presenti.

In un’epoca dominata dall’ansia della prestazione e dal successo immediato da social network, Paniccia ha portato sul palco la filosofia costruttiva della Silicon Valley: “La ricerca scientifica, così come la vita, si fonda sui tentativi. Non dovete avere paura di sbagliare. Ogni esperimento fallito è solo un modo in più che avete scoperto per non fare quella determinata cosa, ed è il gradino necessario per arrivare alla scoperta successiva”.

L’arrivo di Mario Paniccia a Torrice dimostra che le piccole realtà locali non sono isolate dal progresso globale, ma ne costituiscono spesso la linfa vitale sotterranea.

Un grande appuntamento culturale

Per il sindaco l’evento ha rappresentato un’importante punto d’arrivo culturale all’interno di una più ampia strategia di rilancio del paese, con l’intento di connettere Torrice ai grandi eventi nazionali ed internazionali.

La passione, la determinazione e la fiducia nei propri principi, hanno spinto i genitori di Mario Paniccia ad osare, spingendosi da Torrice fino agli Stati Uniti. Gli stessi valori che hanno consentito allo scienziato fondatore di Anello Photonix e al suo gruppo di lavoro di arrivare in alto nell’interesse di tutti.

Un raggio di luce viaggia veloce nello spazio ma ha sempre bisogno di un punto fermo di partenza.

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