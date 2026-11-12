Attualità

Greta è tornata: “Futuro di ecocidi e genocidi”

L'attivista svedese alla Cop31: "Stanno uccidendo il pianeta"

di Martino Tursi - 12 Novembre 2026

Ci era mancata: Greta Thurnberg è tornata e ha scelto di farsi vedere di nuovo ricominciando a parlare di ciò che l’aveva resa famosa. Ossia lo stato di salute del pianeta. Che, per l’attivista svedese, naturalmente è al collasso. Alla Cop31 di Antalya, in Turchia, l’ex enfant prodige dei Fridays for Future si è riproposta in un intervento che ci ha riportato indietro nel tempo. E non ha lesinato nemmeno attacchi agli “Stati” (non meglio specificati) in nome dei “diritti umani”.

Greta è tornata

Greta Thurnberg torna a flautare toni apocalittici. “Il pianeta non sta morendo: viene ucciso e sappiamo da chi”. Chi sarebbero i killer del globo? “Viene ucciso proprio da quelle stesse persone che si pensava sarebbero venute in nostro soccorso, ma nessuno verrà in nostro soccorso”. Chi ci capisce qualcosa è bravo. Anche perché poi la questione si ingarbuglia. “Quando i nostri diritti umani vengono minacciati dagli Stati e da altre istituzioni, è nostro dovere alzarci, comportarci da adulti responsabili e lottare per i diritti umani di tutti”.

“Un futuro di genocidi ed ecocidi”

Mancano solo le cavallette. Greta profetizza un avvenire nero che più non si può. “Ci stiamo dirigendo verso un futuro di genocidi ed ecocidi, con la completa compromissione dei nostri diritti fondamentali e in cui i beni di prima necessità diventeranno beni di lusso”, ha detto Thunberg. Che ha concluso. “In contesti come questi è più chiaro che mai che la situazione non potrebbe essere meno sotto controllo: il pianeta non sta morendo, lo stanno uccidendo”.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI ESTERI