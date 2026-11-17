Cronaca

Serre, San Giorgio a Liri, Angri: un solo giorno, tre donne uccise in casa

di Priscilla Rucco - 17 Novembre 2026

Nella sola giornata di lunedì 16 novembre la cronaca nera ha messo in evidenza tre morti violente tra Lazio e Campania, due delle quali attribuite dagli investigatori ai mariti delle vittime. Secondo l’Osservatorio nazionale di Non Una di Meno, con loro salgono a 83 le vittime di femminicidio dall’inizio del 2026; tra gennaio e settembre il Viminale aveva già contato 67 donne vittime di omicidio volontario. Il tutto a poco più di una settimana dalla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Serre, uccisa nel suo letto

A Serre, nel sud della provincia di Salerno, Immacolata Paolino aveva 82 anni, era malata e costretta a letto. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il marito, di 88 anni, l’ha colpita al collo e al torace con un’arma da taglio, poi ha rivolto la lama contro se stesso, ferendosi all’addome senza riuscire a togliersi la vita. Soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale di Eboli.

San Giorgio a Liri, i segni delle percosse

Nel Frusinate, a San Giorgio a Liri, è stato invece il marito a dare l’allarme, riferendo che la moglie era morta. Domenica Onorati aveva 78 anni. Sul corpo, però, i soccorritori e gli inquirenti hanno notato segni compatibili con percosse, forse inferte a mani nude e con un bastone. Dopo un interrogatorio durato oltre tre ore, Gerardo Di Raimo, 80 anni, è stato fermato per femminicidio; secondo alcuni quotidiani avrebbe parlato di un incidente. La coppia si era sposata in Canada, negli anni dell’emigrazione, prima di tornare in Italia. L’autopsia dovrà chiarire anche se la donna portasse i segni di violenze antiche: alcuni conoscenti hanno messo a verbale che subiva costantemente maltrattamenti da anni e, che pochi giorni prima i essere uccisa, lei stessa aveva denunciato le violenze subite. Perché, chi sapeva non si è fatto avanti prima?

Angri, si cerca uno dei figli

Ad Angri, nell’Agro nocerino-sarnese, Assunta Abbruzzese, 50 anni, vedova da tempo, è stata trovata all’alba di lunedì riversa sul pavimento della camera da letto. A scoprirla è stato il figlio maggiore, che non aveva sue notizie. Sul corpo ferite da arma da taglio e lesioni al volto; secondo un primo esame la morte risalirebbe ad almeno un giorno prima. Le indagini dei carabinieri di Nocera Inferiore non escludono alcuna pista e si sono estese ai familiari: il secondogenito, 28 anni, è attualmente irreperibile e le ricerche si starebbero concentrando proprio su di lui.

La violenza che non si ferma

Due delle tre vittime avevano 78 e 82 anni. È un aspetto che rischia di passare inosservato ed erroneamente in secondo piano: la violenza sulle donne anziane resta spesso chiusa tra le mura domestiche, viene confusa con la fatica dell’assistenza o con la solitudine, e raramente arriva ad una vera e propria denuncia. Né la malattia né l’età possono e devono diventare una giustificazione.

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