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A ottobre l’inflazione vola: +5,5 per cento

I dati dell'Istat: la stangata sull'energia fa volare il carrello della spesa

di Pietro Pertosa - 17 Novembre 2026

Inflazione a ottobre al 5,5 per cento. Il livello medio dei prezzi, il mese scorso, è salito ben oltre le previsioni. E raggiunge, adesso, livelli di crescita che ricordano fin troppo da vicino ciò che accadde ad agosto 2023. I numeri dell’Istat rivelano che decolla pure il carrello della spesa, il cui costo ora aumenta del 2,3 mentre l’inflazione di fondo resta al 2%, in salita anch’essa rispetto al livello dell’1,6%.

A ottobre inflazione al 5,5 per cento

Anche questa volta a guidare gli aumenti sono i beni energetici. I cui prezzi sono lievitati passando da un già robusto +22,9% al un tremendo +31,9 per cento. Ne consegue che a dare un contributo all’inflazione di ottobre ci sono anche gli alimentari non lavorati (da +5,5% a +7,5%) e ad alcune tipologie di servizi, in particolare quelli relativi ai trasporti (da +1,6% a +3,2%). Tutto è collegato. Anche la stangata sul carrello della spesa che passa dall’1,5% al +2,3%. A ottobre, l’inflazione acquisita per l’anno in corso si attesta su una variazione pari al +3,4%.

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