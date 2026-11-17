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Avvocata e marito prosciugano i conti di 17 anziani fragili per oltre 700 mila euro

Inchiesta shock nel Sulcis, sequestrati immobili, contanti e orologi d'oro alla coppia accusata di peculato

di Marzio Amoroso - 17 Novembre 2026

Una vicenda gravissima scuote la comunità di Carbonia e il Sulcis Iglesiente, dove un’avvocata e suo marito sono stati raggiunti da pesanti misure cautelari. L’inchiesta della Guardia di Finanza ha svelato un sistema criminale durato anni, basato sull’appropriazione indebita dei risparmi destinati alla tutela delle persone più deboli.

L’accusa e le vittime coinvolte

Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica hanno fatto luce su una gestione economica spregiudicata e illegale. Al centro dell’inchiesta c’è un’avvocata, operante come amministratrice di sostegno, accusata insieme al coniuge del reato di peculato continuato e aggravato. Il quadro accusatorio evidenzia una sottrazione sistematica di denaro dai conti di diciassette persone fragili e anziane. Per anni, i fondi che dovevano garantire serenità e cure ai soggetti vulnerabili sono stati prosciugati sistematicamente.

Il meccanismo dei prelievi illeciti

Il modus operandi ricostruito dagli investigatori delineava una condotta spregiudicata. Subito dopo l’accredito delle pensioni, la professionista effettuava prelievi di contante ingiustificati e ben oltre i limiti imposti dal giudice tutelare. Con i soldi delle vittime venivano finanziate spese personali del tutto estranee alla cura degli assistiti. Gli inquirenti hanno tracciato acquisti in centri commerciali, abbigliamento per bambini, cene nei ristoranti, casalinghi e persino l’acquisto di beni immobili e orologi di lusso. Intanto, le rette delle strutture di ricovero restavano scoperte e i rendiconti annuali destinati al tribunale venivano falsificati o omessi.

Il ruolo del marito e i sequestri preventivi

Nell’inchiesta un ruolo attivo è stato riconosciuto anche al marito dell’indagata. L’uomo risultava cointestatario di conti su cui confluivano somme sospette e riceveva di frequente ricariche su carte prepagate. Per fermare la dispersione dei patrimoni, il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo di beni fino alla concorrenza di oltre 700 mila euro. I sigilli hanno riguardato tre immobili a Cagliari e Carbonia, oltre trentamila euro in contanti e cinque orologi di lusso. Per l’avvocata è scattata la sospensione temporanea dalla professione, mentre per entrambi gli indagati vige l’obbligo di firma.

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