L'Identità Rosa

Mupa, anche Napoli mette il patriarcato in teca

Dal 12 al 25 novembre alla Santissima Community Hub il Museo del Patriarcato di ActionAid, dopo le tappe di Roma e Milano

di Priscilla Rucco - 17 Novembre 2026

Varcare una porta e ritrovarsi nel futuro, in un’epoca in cui la disparità tra donne e uomini è solo un ricordo da osservare dietro una teca. È la scommessa del Mupa, il Museo del Patriarcato ideato da ActionAid, che dal 12 novembre ha aperto a Napoli negli spazi de La Santissima Community Hub, in vico Trinità delle Monache. Fino al 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il pubblico potrà visitare gratuitamente, previa registrazione, un percorso di 26 opere tra installazioni interattive, oggetti, testimonianze e ricostruzioni. Napoli è la terza città a ospitare il progetto, dopo Roma e Milano.

L’anteprima nella Capitale

Tutto è cominciato un anno fa a Roma. Dal 20 al 25 novembre 2025 lo spazio AlbumArte di via Flaminia ha accolto l’anteprima mondiale della mostra, curata da Stormi, con l’attrice Violante Placido come testimonial. La scelta della Capitale non era casuale: in quei giorni la città era il cuore della mobilitazione nazionale contro la violenza di genere, tanto che il museo restò chiuso il 22 novembre per lasciare spazio al corteo di Non Una di Meno.

Il visitatore veniva proiettato nell’anno 2148, l’anno in cui, secondo il Global Gender Gap Report 2025 del World Economic Forum, il pianeta potrebbe raggiungere la piena parità di genere – se i progressi dovessero proseguire al ritmo attuale. Solamente 123 anni di attesa. Da quella distanza, gli oggetti di oggi apparivano come reperti di una civiltà tramontata.

All’ingresso uno zerbino con la scritta “Patriarcato”, da calpestare; poi buste paga di colori diversi per uomini e donne, ante di armadi segnate dai pugni, specchi che restituivano frasi paternalistiche rivolte alle donne. Il percorso si intrecciava con i dati dell’indagine “Perché non accada”, che metteva in luce anche una frattura generazionale: gli uomini più anziani tendono a negare o a sminuire la violenza, i più giovani spesso la riconoscono ma finiscono per giustificarla.

Da Milano a Napoli

L’intenzione, dichiarata fin dall’inizio, era quella di rendere la mostra itinerante. A marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, il museo si è trasferito alla Fabbrica del Vapore di Milano – spazio del Comune – con la band Bambole di Pezza nel ruolo di ambasciatrici. Ora tocca a Napoli, dove ActionAid ha una propria sede operativa, con tre madrine molto amate dal pubblico: Aurora Leone, Donatella Messina e Martina Tinnirello del collettivo The Jackal.

La Santissima è uno spazio di rigenerazione urbana nel centro cittadino che ospita iniziative culturali e sociali; per l’occasione sono previsti materiali accessibili e assistenza per persone con disabilità motorie, cognitive, visive e uditive.

La tappa partenopea porta con sé un tema nuovo, la misoginia che corre sul web. L’allestimento dialoga con la ricerca “Suggerito per te. Manosfera, femosfera e prevenzione primaria della violenza di genere in Italia”, che analizza come i contenuti ostili alle donne si diffondano su piattaforme come Instagram e TikTok, alimentati dalla cosiddetta manosfera, la galassia di comunità online che propaga visioni maschiliste.

Un fenomeno che non resta chiuso negli schermi: ciò che gli algoritmi ripropongono ogni giorno finisce per orientare anche le relazioni reali. Per Katia Scannavini, co-segretaria generale di ActionAid Italia, non si può prevenire la violenza senza promuovere l’uguaglianza, e non c’è uguaglianza senza mettere in discussione le radici culturali del patriarcato: per questo l’organizzazione chiede alle istituzioni interventi strutturali.

Il calendario prevede incontri con scrittrici e scrittori, stand-up comedy, laboratori, confronti con le operatrici dei centri antiviolenza, una rassegna di cortometraggi selezionati da Giffoni Innovation Hub e, il 24 novembre, un appuntamento sul calcio femminile. Il 25 novembre la chiusura, dedicata al ruolo dell’arte e della cultura nel cambiare l’immaginario collettivo.

Che cosa è il patriarcato?

Il termine deriva dal greco e significa letteralmente “governo dei padri”. In sociologia indica un’organizzazione – sociale – in cui gli uomini detengono in modo prevalente il potere, nella famiglia come nella sfera pubblica, e in cui ruoli e aspettative vengono assegnati in base al sesso. La storica statunitense Gerda Lerner, nel saggio “The Creation of Patriarchy” del 1986, ne ha ricostruito la nascita nelle società del Vicino Oriente antico, sostenendo che si tratta di un prodotto della storia e non di un dato di natura. Nell’antica Roma, la “patria potestas” assegnava al capofamiglia un’autorità quasi illimitata su figli e sui discendenti.

Che sia esistito, almeno in Italia, lo dimostra il diritto. Fino al 1975 il codice civile indicava nel marito il capo della famiglia: solo la riforma del diritto di famiglia, la legge 151 di quell’anno, ha introdotto la parità tra i coniugi. E soltanto con la legge 442 del 1981 sono stati cancellati il delitto d’onore, che garantiva pene ridotte a chi uccideva moglie, figlia o sorella per difendere l’onore familiare, e il matrimonio riparatore. Entrambe le norme risalivano al codice Rocco, varato in epoca fascista.

Il patriarcato esiste ancora?

Qui il confronto si infuoca. Nel novembre 2024 il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara sostenne che il patriarcato, come fenomeno giuridico, si fosse concluso proprio con la riforma del 1975, parlando piuttosto di residui di machismo. Una lettura contestata, tra gli altri, da Elena Cecchettin, sorella di Giulia, uccisa nel 2023 dall’ex fidanzato. Anche il Mupa non è sfuggito alle critiche. Alcuni esperti lo hanno definito un’operazione ideologica.

Sappiamo bene, però che la parità è ancora lontana. La ricerca “Perché non accada”, condotta da ActionAid con l’Osservatorio di Pavia e B2Research, ha rilevato che un uomo su tre giustifica la violenza economica, uno su quattro quella verbale o psicologica e quasi due su dieci quella fisica, mentre il 74 per cento delle donne si occupa da sola dei lavori domestici.

Nell’ultimo Global Gender Gap Report, diffuso a settembre, l’Italia è 83ª su 145 Paesi, appena due posizioni sopra l’85° posto dell’anno precedente, e la parità globale resta lontana 120 anni. Dal dicembre 2025, inoltre, il codice penale prevede il reato autonomo di femminicidio, punito con l’ergastolo.

È questa, in fondo, la provocazione non apertamente dichiarata, ma insita del museo; trasformare il presente in “reperto” per mostrare che nulla di ciò che vi è esposto è inevitabile. E che 123 anni per arrivare al 2148 sono davvero troppo lontani per restare ad aspettarlo aspettando nel cambiamento.

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