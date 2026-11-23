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Droni a Bengasi, maretta in Italia per la guerra nel Mediterraneo

Rivendicato da Zelensky il violento attacco nel porto libico. Salvini pressa Tajani

di Dave Hill Cirio - 23 Novembre 2026

Un blitz improvviso a Bengasi, a 400 miglia nautiche dalle coste della Sicilia, fa nuovamente registrare come la guerra tra Mosca e Kiev non conosca più confini geografici e insidia pure l’Italia. Tra la notte e la giornata al largo e nel porto di Bengasi, in Libia, le Forze di difesa ucraine e il Servizio di sicurezza dell’Ucraina hanno lanciato un attacco a lungo raggio con sette droni navali esplosivi di fabbricazione ucraina.

Quale era il target della missione?

L’intento, colpire una formazione della Marina russa in scalo tecnico per il rifornimento. Il bilancio dell’incursione parla dell’affondamento della corvetta lanciamissili Merkury. Colpita gravemente, quindi, l’unità di ultima generazione entrata in servizio nel 2023. Ma poi distrutto pure un elicottero da combattimento Ka-27 e danneggiata gravemente la nave cargo MV Angara, impiegata da Mosca per il trasporto di armi.

Cosa ha detto Zelensky?

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato l’esito dell’operazione sui propri canali social. «Un’operazione ucraina esemplare – ha affermato – in risposta alla guerra della Russia. Ieri e oggi ho ricevuto rapporti dettagliati: gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti».

Zelensky ha poi confermato i dettagli dell’azione: «Tutto è avvenuto al largo della costa libica. I nostri militari hanno impiegato sette droni navali […] Risultato: obiettivo colpito».

Quali reazioni per il fatto in Libia?



L’incursione ucraina nel Mediterraneo ha provocato una scossa diplomatica immediata. A Bengasi, il Governo di Stabilità Nazionale guidato da Osama Hammad ha subito inviato un reclamo formale al Consiglio di Sicurezza e all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Esige un’indagine internazionale per verificare se strutture o specialisti ucraini abbiano operato dal territorio libico.

La posizione dell’Est libico, perentoria. «La Libia – si fa sapere – non è coinvolta nel conflitto tra Russia e Ucraina e non consente che il suo territorio o le sue acque vengano utilizzati per regolare conti»

Contestualmente, la missione delle Nazioni Unite in Libia ha espresso «seria preoccupazione». E sottolinea come il Paese nordafricano non debba trasformarsi in un campo di battaglia per guerre terze.

E le tensioni a Roma?

Salvini pressa, Tajani frena. La vicenda ha scatenato inevitabili scintille all’interno della maggioranza di governo a Roma. Matteo Salvini ha colto l’occasione per marcare il territorio.

Definisce l’attacco un «momento preoccupante» avvenuto alle porte dell’Italia. «Non vorrei – afferma – che qualcuno stesse portando la guerra alle porte dell’Italia. Stiamo parlando del Mediterraneo e affondare una nave russa in acque libiche, non capisco che tipo di contesto possa avere nella difesa del territorio ucraino attaccato».

Il leader leghista ha quindi messo fretta al titolare della Farnesina. «Sono convinto – dice -il ministro degli Esteri sia già al lavoro per avere tutti i chiarimenti necessari. Un conto è sostenere un popolo aggredito. Un conto è se questi aiuti poi finiscono per fare guerre e affondare navi in giro per il mondo».

Dall’altro lato, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo in visita da Baku, ha cercato di mantenere toni più felpati pur non nascondendo la gravità del momento.

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«La cosa preoccupante – dice Tajani – è se si tratta di una prosecuzione della guerra tra Russia e Ucraina a poche centinaia di chilometri dall’Italia».

Tajani ribadisce la linea della diplomazia italiana: «Una guerra nel Mediterraneo occidentale è qualche cosa che deve essere evitata assolutamente».

L’impegno prioritario del governo, somma, tutelare la stabilità della Libia e garantire la sicurezza della navigazione.