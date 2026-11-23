Salute

Secchezza, acne adulta, capelli più sottili: durante la perimenopausa anche la pelle può cambiare. Riconoscere i segnali è il primo passo

È la fase di transizione che precede la menopausa. Può iniziare già nei quaranta e avere durata molto variabile

di Redazione - 23 Novembre 2026

di GIOVANNI MENCHINI – Dermatologo e Direttore Sanitario dell’Istituto Dermacademy di Pisa

Secchezza, acne adulta, capelli più sottili: durante la perimenopausa anche la pelle può cambiare. Riconoscere i segnali è il primo passo per prendersene cura.

Perimenopausa, i primi segnali sulla pelle e il ruolo degli ormoni

La crema di sempre non sembra più bastare. Compare un brufolo sul mento, come a sedici anni. I capelli sembrano meno fitti. E il ciclo, intanto, è ancora presente. «Dottore, non ho cambiato niente, eppure la mia pelle è cambiata»: in ambulatorio lo sento spesso. A volte, dietro questi segnali, ci sono anche i cambiamenti ormonali della perimenopausa.

La perimenopausa è la fase di transizione che precede la menopausa. Può iniziare già nei quarant’anni e avere una durata molto variabile. Le oscillazioni degli estrogeni possono influenzare la pelle, che contiene recettori per questi ormoni: possono aumentare secchezza e sensibilità e modificarsi elasticità e idratazione. In alcune donne compaiono acne nella zona del mento e della mandibola o un assottigliamento dei capelli. Ma non ogni brufolo, rossore o perdita di capelli dipende dagli ormoni: è importante valutare anche altre possibili cause.

Con la menopausa, la riduzione degli estrogeni contribuisce alla perdita di collagene cutaneo, particolarmente evidente nei primi anni. Alcuni studi riportano una diminuzione fino a circa il 30 per cento nei primi cinque anni: è una stima, non un destino uguale per tutte. Prendersi cura della pelle per tempo è utile, senza inseguire promesse di risultati impossibili.

Perimenopausa, dalla skincare quotidiana ai trattamenti dermatologici

A casa contano pochi gesti costanti: detersione delicata, una crema idratante adatta alla propria pelle e fotoprotezione quotidiana, con SPF elevato quando indicato. Ingredienti come ceramidi e acido ialuronico possono aiutare a sostenere la barriera cutanea. I retinoidi possono essere utili in alcuni casi, ma vanno scelti e introdotti con gradualità, tenendo conto della tollerabilità e delle controindicazioni, in particolare in gravidanza o quando la si programma. Anche sonno, attività fisica e assenza di fumo hanno un ruolo. Più prodotti non significa necessariamente risultati migliori.

Quando serve, il dermatologo può proporre terapie mirate per acne, alterazioni dei capelli e altre manifestazioni cutanee. In base alla diagnosi e agli obiettivi, si possono valutare anche procedure come peeling e trattamenti laser per alcune discromie o alterazioni vascolari. Non esiste però un trattamento unico adatto a tutte. L’obiettivo è accompagnare la pelle nel cambiamento, rispettandone caratteristiche e bisogni.

È opportuno prenotare una valutazione se l’acne persiste, se la riga dei capelli si allarga o se un rossore non si risolve. Un neo che cambia forma, colore o dimensioni richiede una valutazione dermatologica tempestiva, indipendentemente dalla perimenopausa. Il controllo dei nei viene programmato secondo il rischio individuale e non è necessariamente parte di ogni visita per disturbi ormonali della pelle.

Perimenopausa, l’importanza di un approccio medico personalizzato

Spesso la pelle racconta qualcosa di più ampio. Per questo all’Istituto Dermacademy il confronto tra dermatologo e ginecologo può aiutare a inquadrare i sintomi nel loro insieme. L’eventuale terapia ormonale della menopausa richiede una valutazione ginecologica personalizzata: non si prescrive soltanto per migliorare la pelle. La perimenopausa non è la fine di qualcosa, ma una fase di passaggio che si affronta meglio con informazioni corrette e cure appropriate.

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