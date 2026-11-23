Il gas sale, cosa succederà con il freddo in arrivo?
A guidare il rialzo sono i contratti derivati a termine, spinti dai modelli meteorologici che prevedono un'ondata di freddo prolungata sul Nord-Ovest europeo fino a inizio dicembre
Il prezzo del gas naturale in Europa ha registrato una nuova impennata, portandosi sui 93-95 euro al megawattora al mercato Ttf di Amsterdam. A guidare il rialzo sono i contratti derivati a termine, spinti dai modelli meteorologici che prevedono un’ondata di freddo prolungata sul Nord-Ovest europeo fino a inizio dicembre.
Gas e ondata di freddo: cosa accadrà?
Le temperature in calo provocano un immediato aumento dei consumi per il riscaldamento, mettendo sotto pressione i livelli delle scorte nelle regioni del continente. La preoccupazione principale riguarda le marcate differenze nei livelli di stoccaggio tra i Paesi dell’Unione Europea.
Mentre la media comunitaria si attesta intorno al 69%, nazioni come la Germania sono entrate nella stagione fredda con riempimenti scesi intorno al 57%.
Questa asimmetria spinge diversi mercati europei ad attingere con maggiore forza all’offerta spot, alimentando la volatilità dei prezzi complessiva.
E l’Italia?
In questo scenario, la situazione dell’Italia appare solida ma non del tutto immune. Il Paese ha raggiunto in anticipo l’obiettivo del 90% di riempimento degli stoccaggi, contando su riserve pari all’85,5% della capacità complessiva.
Tuttavia, pesa quanto evidenziato dagli operatori di rete come Snam, Nei giorni di freddo più intenso le riserve stoccate coprono circa il 40-42% del fabbisogno giornaliero, impiegato anche per la generazione elettrica.
Per questa ragione, l’equilibrio del sistema resta legato al flusso costante delle importazioni tramite i gasdotti e i terminali di rigassificazione Gnl attivi sul territorio.
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