Attualità

Faro Antitrust su Eurospin, il nodo della concorrenza

Cosa è successo, aperta l'istruttoria

di Paolo Diacono - 23 Novembre 2026

Faro dell’Antitrust su Eurospin per una presunta intesa restrittiva sulla concorrenza. In pratica, stando ai rilievi su cui l’autorità garante per la concorrenza e il mercato andrà a fare le sue valutazioni, la società madre imporrebbe prezzi vincolanti ai negozi in franchising. Ciò ridurrebbe la possibilità di praticare concorrenza, e ciò avverrebbe grazie a un sistema informatico che centralizzerebbe la gestione delle casse. Un modo per impedire ogni modifica al ribasso dei prezzi. E su cui ora l’Antitrust vuole fare chiarezza.

Faro Antitrust su Eurospin

L’autorità garante ha ipotizzato dunque una limitazione della concorrenza tra i punti vendita affiliati. Questa condotta, rimarca l’Authority, “riguarda uno dei principali operatori della grande distribuzione organizzata e leader nel segmento di mercato dei discount, scelto dai consumatori soprattutto per ragioni di convenienza economica, in una fase storica caratterizzata da fenomeni inflazionistici che comportano aumenti significativi del costo del carrello della spesa”. In tale contesto, si sottolinea, “l’imposizione dei prezzi, e quindi l’impossibilità di modificarli al ribasso, sembra comportare significativi effetti concorrenziali, anche in pregiudizio dei consumatori finali”.

I tempi e le cifre

Il gruppo Eurospin, su cui Antitrust ha aperto un faro, vanta un fatturato su scala nazionale che sfiora i 9,6 miliardi di euro. La procedura è stata avviata con una segnalazione giunta all’autorità garante da Tre Re, azienda attiva nel comparto degli alimentari e affiliata a Eurospin Tirrenica dal 7 dicembre 2021 per il punto vendita di Acquasparta, in provincia di Terni. Le società coinvolte, cioè Eurospin Italia, la holding del gruppo discount e delle controllate Eurospin Tirrenica, Spesa Intelligente ed Eurospin Lazio, Puglia e Sicilia, avranno 60 giorni dalla notifica del provvedimento per chiedere di essere sentite, mentre l’istruttoria dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2027.

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