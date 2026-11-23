Politica

Milano 2027, il grande freddo nel campo largo e il monito di Sala

Polemiche, veleni, un "avviso ai naviganti" dal sindaco in carica sulle primarie

di Angelo Vitale - 23 Novembre 2026

Palazzo Marino, sede del Comune di Milano

Nel centrosinistra milanese il nervosismo si taglia con il coltello: il campo largo unito solo un sogno? A pochi mesi dall’avvio della partita per la successione a Palazzo Marino, lo schieramento progressista è nel totale stallo. L’idea del campo largo soffocata da un groviglio di veleni sottotraccia, tatticismi e sguardi fissi su Roma.

Milano 2027: cosa agita il centrosinistra?

A congelare il tabellone, il diktat della segreteria di Elly Schlein. Le primarie milanesi non possono precedere quelle nazionali per la leadership di coalizione.

Ad agitare le acque c’è il timore di uno scontro senza paracadute tra sette aspiranti candidati. Il passo in avanti di Mario Calabresi — sostenuto dai riformisti di Carlo Calenda — ha scatenato scosse telluriche nel Pd.

I fedelissimi del Nazareno spingono per Pierfrancesco Majorino e difendono le primarie. Tra le quinte si evoca il rischio di un “Piano B”.

Se i vertici romani dovessero cancellare la consultazione per imporre un candidato dall’alto, Calabresi potrebbe tentare la corsa solitaria da civico, spaccando la coalizione.

E Sala?

In questo clima si inserisce il sindaco uscente Giuseppe Sala. Intervenendo a Italia Direzione Nord, dal primo cittadino un avviso ai naviganti che suona come una doccia fredda. «Le primarie sono un terno al lotto», ha detto.

Poi, rievocando la sua corsa nel 2016, Sala dato spazio ai ricordi. «Eravamo tre candidati forti e alla fine quattro… Se Majorino si fosse ritirato una settimana prima e avesse detto di votare Balzani, io avrei perso».

E ha ammonito: «Le primarie si decidono alla fine e la variabile è la capacità di veicolare il voto», consigliando di «decidere prima i ruoli chiave».

Tra l’affollamento dei pretendenti (da Anna Scavuzzo a Emmanuel Conte e Lorenzo Pacini) e le perplessità del M5S, la strada progressista verso il voto resta un vero rebus.