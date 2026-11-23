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Maddie McCann, un ex detenuto: “Brueckner mi ha confessato di aver ucciso una bambina bionda”

Caso Madeleine McCann, le dichiarazioni di un ex compagno di carcere del principale sospettato farebbero temere che la bambina sia stata uccisa

di Priscilla Rucco - 23 Novembre 2026

A diciannove anni dalla scomparsa di Madeleine McCann, una nuova rivelazione riporta l’attenzione su Christian Brueckner, il cittadino tedesco che gli inquirenti considerano da anni il principale sospettato della sparizione della piccola.

Un ex detenuto sostiene che l’uomo – mentre erano reclusi nello stesso carcere – gli avrebbe confidato di aver rapito e ucciso “una bambina bionda”. Brueckner, oggi 49enne, non è mai stato incriminato per la vicenda e ha sempre respinto ogni accusa.

Il racconto

A parlare è Laurentiu Codin, 52 anni, con un passato da ladro, che ha messo a verbale la propria versione davanti al Bka, la polizia criminale federale tedesca, nell’ottobre del 2024. La confidenza risalirebbe al 2019, quando entrambi si trovavano in un istituto penitenziario vicino ad Hannover.

Secondo Codin, Brueckner entrava spesso nella sua cella e in quelle conversazioni avrebbe parlato apertamente anche del suo interesse sessuale per i bambini. Brueckner gli avrebbe raccontato di essersi introdotto in una struttura turistica di Praia da Luz in cerca di soldi e gioielli e di aver trovato invece una bambina addormentata.

L’avrebbe portata via sul suo camper e, dopo circa 45 minuti di viaggio, l’avrebbe aggredita sessualmente. Alla vista di alcune luci blu, scambiate per quelle della polizia, preso dal panico, l’avrebbe uccisa.

Codin riferisce anche che Brueckner gli avrebbe chiesto se la polizia potesse trovare il suo Dna su una finestra, dalla quale sarebbe saltato con la piccola in braccio. L’uomo ha spiegato di aver liquidato quelle parole come una vanteria e di averle ricollegate al caso solo nel 2020, quando il nome di Brueckner è diventato pubblico.

In attesa della verità

Madeleine aveva tre anni quando, la sera del 3 maggio 2007, sparì dall’appartamento in cui era in vacanza con la famiglia a Praia da Luz, in Algarve, mentre i genitori cenavano in un ristorante poco distante.

Dal giugno 2020 la procura di Braunschweig indaga su Brueckner con l’ipotesi di omicidio: gli inquirenti si sono detti convinti che la bambina non sia più in vita, ammettendo però di non avere elementi sufficienti per un processo.

L’uomo, condannato a sette anni per lo stupro di una turista americana di 72 anni commesso nel 2005 sempre in Algarve, è tornato libero nel settembre 2025, dopo aver scontato la pena.

Al momento della scarcerazione la procura lo aveva definito ancora “pericoloso” e a rischio di recidiva. Nell’ottobre 2024 era stato invece assolto dal tribunale di Braunschweig da altre accuse di violenza sessuale, con i giudici che avevano ritenuto poco attendibili alcune testimonianze.

Un testimone da verificare?

Le parole di un ex compagno di detenzione, raccolte a distanza di anni, non sono una prova e dovranno essere vagliate con estrema attenzione, come ogni dichiarazione in un caso che ha già conosciuto false piste e testimoni molto discussi.

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