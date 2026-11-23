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Lo sport entra in carcere: la sfida della rieducazione

di Laura Tecce - 23 Novembre 2026

Quando si parla di politiche penitenziarie il dibattito si concentra quasi sempre sulle condizioni degli istituti, sul sovraffollamento, sulla sicurezza e sulla gestione dei detenuti. Tutti elementi sostanziali, certo, c’è però un’altra dimensione – altrettanto importante – che riguarda la capacità del sistema di dare concretezza alla funzione rieducativa della pena, come previsto dall’articolo 27 della Costituzione. Un principio che richiede percorsi, strumenti e opportunità affinché il ritorno nella società non sia lasciato al caso. In questo quadro, lo sport può avere un ruolo tutt’altro che marginale.

Lo dimostra il progetto avviato a Rebibbia, dove sono cominciati i lavori per riqualificare gli spazi sportivi del braccio G8 del Nuovo Complesso. Con un investimento di circa 200mila euro, frutto della collaborazione tra istituzioni, organismi sportivi e soggetti privati, saranno rinnovati la palestra e il campo esterno, attrezzato per il calcio a sette e la pallavolo. La conclusione dei lavori è prevista per gennaio 2027. Il valore dell’intervento però non si sostanzia solo nelle strutture che verranno restituite ai detenuti: sta nella possibilità di fare dello sport una parte effettiva del trattamento penitenziario.

Un’esperienza in cui il rispetto delle regole, la responsabilità individuale e il rapporto con gli altri da concetti astratti diventano pratica quotidiana.

Sport in carcere, il programma nazionale e i risultati

Non si tratta – ovviamente – di una scorciatoia, né di una risposta esaustiva alle tante criticità degli istituti: lo sport non sostituisce il lavoro degli educatori, la formazione professionale, il sostegno psicologico e le opportunità di impiego. Può però affiancare questi strumenti e contribuire a dare sostanza a un percorso di reinserimento. È anche da questa consapevolezza che nasce il programma nazionale Sport di tutti – Carceri, promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per lo Sport e realizzato da Sport e Salute con gli organismi sportivi e i dipartimenti dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità.

Un piano da tre milioni di euro che, secondo i dati del programma, ha coinvolto oltre 10mila detenuti in 60 istituti per adulti, 13 istituti penali per minorenni e 25 comunità di accoglienza.

Dalla riqualificazione degli spazi al reinserimento sociale

Numeri che raccontano un impegno già avviato, ma che indicano anche la dimensione della sfida: portare lo sport dentro gli istituti non basta, se poi mancano continuità, personale qualificato e occasioni di confronto con il mondo esterno. Una palestra rinnovata acquista significato quando viene utilizzata, quando diventa il centro di attività stabili e quando il rapporto con le associazioni e il territorio non si interrompe al termine del progetto.

È in questa dimensione che lo sport può esprimere fino in fondo la propria funzione sociale. La pena resta una risposta a un reato e non può cancellare la responsabilità di chi lo ha commesso, ma la rieducazione non è un cedimento: è una delle condizioni perché la giustizia assolva fino in fondo al proprio compito.

E lo sport, quando entra in carcere con progetti seri e duraturi, può contribuire a trasformare quel principio costituzionale in un’opportunità concreta.