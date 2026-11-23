Esteri

Allarme bomba nelle scuole in Germania: “La morte ti attende”

Oltre 450 mail, lo stesso copione già visto in Italia. Minacce anche in Danimarca

di Paolo Diacono - 23 Novembre 2026

Ora tocca alla Germania sperimentare gli allarme bomba nelle scuole. Ben 450 mail, così come accaduto in Italia, hanno annunciato che “la morte ti attende”, secondo quanto riporta la Bild. L’inchiesta della polizia è già scattata. L’obiettivo è identificare l’hacker, o quantomeno il mittente, della mail minacciosa. Non è accaduto, oggi, solo a Berlino e dintorni. Anche in Danimarca sarebbero stati diffusi degli allarmi bomba nelle scuole. Minacce che sono state bollate come infondate dalle forze dell’ordine danesi.

Allarme bomba nelle scuole della Germania

Gli allarme bomba nelle scuole in Germania hanno interessato le città tedesche di Jena, Erfurt, Gotha, Rudolstadt, Graz e Norhausen. Potrebbe presto estendersi ad altre località. Dalla Turingia fino alla Bassa Sassonia. Gli inquirenti stanno indagando per capire il mittente. Se ci sarà un altro Andropov, magari è lo stesso. Che ha promesso, con i soliti toni tronitruanti che “la morte” avrebbe atteso studenti e cittadini tedeschi.

Raffica di evacuazioni

Così come già accaduto in Italia, gli allarme bomba a scuola hanno scatenato una raffica di evacuazioni. I bambini sono fuori dagli istituti, in attesa dell’arrivo dei genitori. La situazione è in evoluzione. Toccherà anche ai tedeschi cambiare i loro protocolli come già accaduto qui in Italia.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI ESTERI